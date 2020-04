Biden gaat het opnemen tegen Trump, Sanders verlaat de race

Bernie Sanders is uit de race gestapt bij de Democraten voor het presidentschap van de VS. Hij maakte dat woensdag bekend in een verklaring. Joe Biden is nu nog als enige kandidaat over om het in de verkiezingen op te nemen tegen de Republikein en zittend president Donald Trump.

De kans dat Sanders Biden nog zou verslaan, was al heel klein. In de aanloop naar Super Tuesday een maand geleden sloeg het beeld om in het voordeel van Biden, nadat veel andere kandidaten zich terugtrokken.

Zorgverzekering

Sanders sprak altijd een flink deel van de democratische achterban aan, maar werd ook door velen verweten te links te zijn. Vooral 'universal healthcare plan' was een peiler van hem en daarmee direct een veelbesproken punt.

De verkiezingen vinden plaats op 3 november. Biden gaf eerder deze week al aan dat deze ondanks het coronavirus niet verplaatst kunnen worden naar een andere datum.