Artsen ontdekten Barbies zwangerschap terwijl ze in coma lag

Goed nieuws voor Samantha 'Barbie' de Jong, die vorige week nog tegen de voorruit knalde.

Het is het maandje wel voor Samantha de Jong. Afgelopen week was het nog kantje-boord voor de realityster na een ernstig auto-ongeluk, nu is ze al acht weken zwanger. De artsen ontdekten de zwangerschap toen De Jong na het ongeluk in een coma lag. Ze poseert rondborstig als altijd en met een beginnend buikje, samen met haar nieuwe vriend Gerrit voor de camera van Story's Edwin Smulders.

Te gekke Gerrit

Eind maart maakten de twee lovebirds die veelvuldig - en met veel hartjes - samen op haar Instagram staan, hun relatie wereldkundig. „Hij heeft zoveel levenservaring, en hij weet precies hoe hij een vrouw moet behandelen", zei ze in een eerder interview met het entertainmentmagazine. „Hij is echt te gek. Ook met mijn ouders kan hij goed overweg. En Gerrit houdt me op het rechte pad, voor zover dat nog nodig is."

Betere tijden?

Betere tijden breken nu hopelijk aan voor De Jong, beter bekend als Barbie, de bijnaam die sinds haar deelname in Oh Oh Cherso voor altijd aan de blondine zal kleven. Heel even werd vorige week gevreesd voor haar leven, toen ze betrokken raakte bij een ongeval op de Schenkkade in Den Haag. Ze zat als passagier in een auto waarvan de bestuurder de macht over het stuur verloor, waarna zij met haar hoofd tegen de vooruit knalde. Met een zware hersenschudding, een gebroken rib en meerdere gekneusde rug- en nekwervels als gevolg, vertelde ze tegen verschillende media de day after.

Het wordt niet Barbies eerste kindje. Samen met haar ex-man Michael van der Plas heeft ze zoontje Milano en dochtertje Angelina. Van der Plas heeft sinds augustus 2018 de voogdij over de twee.