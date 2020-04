Aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen daalt

Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen is voor het eerst sinds de virusuitbraak gedaald. Er liggen nog 5688 mensen in het hospitaal, 324 minder dan een etmaal eerder, maakten de gezondheidsautoriteiten woensdag bekend.

Het aantal mensen op de intensive care steeg met zes naar 1276 en het aantal mensen dat wordt beademd nam met negen toe tot 1008. In België werden de afgelopen 24 uur 205 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. Het totaal aantal doden komt daarmee op 2240.

Duitsland

In Duitsland stierven inmiddels meer dan 2000 patiënten aan de gevolgen van het virus. Het dodental steeg in een etmaal met 206 naar 2016, melden Duitse media en de gezaghebbende Amerikaanse Johns Hopkins University.

Inmiddels is bij 107.663 mensen in Duitsland vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus: een toename van 4288 ten opzichte van een dag eerder. Duitsland staat op de lijst van de landen waar de meeste coronagevallen zijn gemeld op de vijfde plaats, onder de Verenigde Staten, Spanje, Italië en Frankrijk.

Het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, komt met afwijkende cijfers. Die gezondheidsorganisatie heeft melding gemaakt van 103.228 vastgestelde coronagevallen en een dodental van 1861.

Spanje

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje is woensdag verder gestegen. In de afgelopen 24 uur overleden 757 mensen tot een totaal van 14.555, zei het ministerie van Gezondheid.

De dagelijkse toename van het dodental vertraagde wel enigszins. Als percentage van het totale dodental was dit woensdag 5,5 procent, vergeleken met 5,7 procent de dag ervoor. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in het land steeg tot 146.690 van 140.510 op dinsdag, aldus het ministerie.

Rusland

Rusland heeft voor de tweede dag op rij melding gemaakt van meer dan 1000 nieuwe coronagevallen. In totaal is nu bij 8672 mensen officieel vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, bericht The Moscow Times. Dat zijn er 1175 meer dan een dag eerder.

Het gaat om de grootste toename tot dusver van het aantal coronagevallen dat in een etmaal is vastgesteld. De Russische autoriteiten hadden maandag nog 1154 nieuwe besmettingen gemeld. Het dodental staat inmiddels op 63.

De meeste coronagevallen zijn volgens de nieuwssite vastgesteld in hoofdstad Moskou. Daar kregen de circa 12 miljoen inwoners eind vorige maand opdracht om in de meeste gevallen binnen te blijven. Zo moet worden voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden.

Rusland heeft veel minder besmettingen vastgesteld dan veel andere Europese landen. Experts waarschuwen echter dat officiële cijfers geen volledig beeld geven, omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Wereldwijd zijn ruim 1,4 miljoen besmettingen gemeld.