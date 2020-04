5x positief nieuws: Oranje helpt, beurzen in het groen en meer

Het positieve nieuws van maandag 6 april. Beurzen stijgen in het groen, Oranje schiet te hulp en een applaus voor Merkel en co.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 6 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van maandag 6 april.

1. Nederlands Elftal schiet te hulp

De spelers van het Nederlands Elftal, de Oranje Leeuwinnen en Jong Oranje hebben samen met de KNVB en hoofdsponsor ING 11 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit ten behoeven van de amateurclubs in Nederland, die op verschillende manieren lijden onder de coronacrisis. „Hier helpt het voetbal het voetbal”, aldus directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie (CED). „Een fantastisch en positief gebaar in een onzekere tijd, ook voor het voetbal. Daar ben ik dus absoluut blij mee.”

2. RIVM: dalende trend houdt aan

Gematigd positief nieuws vanuit het RIVM. Het aantal mensen dat door het coronavirus is overleden, is met 101 toegenomen. Weer iets minder dan een dag eerder toen er 115 doden werden gemeld. In totaal zijn in Nederland voor zover bekend 1867 mensen overleden aan covid-19. In zowel het aantal gerapporteerde doden als het aantal ziekenhuisopnames per dag is al een aantal dagen een dalende trend te zien. Bekijk hier de meest actuele data van het RIVM. De boodschap blijft: hou je aan de maatregelen!

3. AEX-index op de beurs in Amsterdam in het groen

De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond vanmiddag stevig in het groen. Ook de andere Europese beurzen zaten behoorlijk in de lift. De hoop op een afvlakking van het coronavirus, na een daling van het aantal besmettingsgevallen in enkele zwaar getroffen landen, gaf beleggers weer moed.

4. Applaus voor Merkel en co

Duitsland heeft sinds het begin van de coronacrisis 198 ernstig zieke patiënten overgenomen van andere EU-lidstaten. Het gaat om 130 patiënten uit Frankrijk, 44 uit Italië en 24 uit Nederland. Dat meldt een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Duitsland heeft in vergelijking met andere EU-lidstaten relatief veel IC-bedden beschikbaar. Daarom worden ook patiënten opgenomen uit andere landen in de EU, waar vooral Italië zwaar is getroffen door de pandemie.

Foto: ANP

5. Some Good News

Ook de musicalwereld begrijpt de kracht van positief nieuws. De tweede aflevering van Some Good News van acteur John Krasinski is wederom een hit. De nieuwe aflevering van zijn provisorische goednieuwsshow werd binnen tien uur meer dan een miljoen keer bekeken. Fans zijn vooral euforisch over de reünie van de oorspronkelijke cast van hitmusical Hamilton die Krasinksi heeft georganiseerd voor een jong meisje dat erg uitkeek naar haar bezoek aan de voorstelling. Op Broadway zijn alle theatershows voor onbepaalde tijd gecanceld.