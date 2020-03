WHO-chef noemt coronavirus pandemie

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus bestempeld als een pandemie.

Volgens hem kunnen alle landen samen de koers van deze wereldwijde epidemie veranderen. „We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten juist handelen en kalm blijven", aldus de WHO-chef.

Hij zei in een boodschap aan de pers dat „we nog nooit eerder een pandemie hebben meegemaakt die is ontstaan uit een coronavirus. We hebben ook niet eerder gezien dat een pandemie tegelijkertijd kan worden beheerst." De omschrijving van deze uitbraak als pandemie leidt volgens de WHO niet tot een andere aanpak. Tedros is wel bezorgd over 'de alarmerende snelheid van de verspreiding' van het nieuwe virus en door 'de alarmerende nalatigheid'.

Een andere topman van de WHO, Mike Ryan, klaagde dat er 'in sommige landen in de gezondheidszorg een gebrek aan vastberadenheid is' om het virus in te dammen. Hij maakt zich ook grote zorgen over de toestand in Iran, waar nauwelijks middelen zijn om het virus te beheersen of te bestrijden.

Het nieuw coronavirus dook voor het eerst in december in de Chinese stad Wuhan op. Eind januari waren en nog geen honderd besmettingsgevallen buiten China vastgesteld. Nu zijn er in zeker 114 landen meer dan 118.000 gevallen geconstateerd en bijna 4300 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. De meeste gevallen zijn in China geweest, waar het virus over zijn hoogtepunt heen lijkt. Circa 3150 van de 80.000 patiënten in China zijn overleden en inmiddels zijn er al meer dan 61.000 genezen.