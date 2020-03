Waarschuwingsbuttons en coronaposters van Groningse drukkers dikke hit

Deze drukke drukkers drukken hun eigen stempel - of button en poster - op de coronacrisis. Met verve: meer spoedbestellingen dan ooit bij Groningse drukkerij met ‘1, 5 meter afstand’ buttons, „het loopt storm!” Groningse collega-drukker drukte al ruim 21.000 ‘coronahulpposters’ en ziet ze nu overal hangen. „Prachtig om te zien.”

Ongeveer een bestelling per minuut, soms wel meerdere en elke seconde telt nu, ziet drukker Wouter Haan. Hij heeft net nationaalloketafstand.nl gelanceerd, waarop uit alle Nederlandse windstreken de anderhalve meter-afstand uitingen worden besteld, van stoepbord tot rollup banner. Hier geen 4-5 dagen levertijd, maar allemaal spoedjes: bedrijven en winkels willen alles zo snél mogelijk in huis hebben. Of in hun winkel of bedrijf, zodat hun klanten al voor de eerste stap over de drempel anderhalve meter afstand-alert zijn.

Hoeveel? Oh ja!

Vloerstickers

Haan, die ook online drukkerij Reclameland op zijn naam heeft staan, ziet de opvallende stickers en buttons zeker al terug in straat- en onlinebeeld, maar hij is voorzichtig met het noemen van zijn klanten. Donderdag stond in elk geval een grote foto in een landelijke krant van hun vloersticker in ‘de grote gele supermarkt’ en een grote bank heeft een eveneens grote bestelling gedaan, maar dan wel met ‘alsjeblieft’ achter de gebiedende waarschuwing. Want klanten kunnen de ‘merchandise’ gewoon naar eigen wens vervriendelijken, „er is ook een bedrijf dat het rood groen heeft gemaakt.”

Al las hij ook een bestelling van iemand die er een hele lange tekst op wilde. „Maak er geen boekwerk van”, tipt de drukexpert dan ook, „dat kun je nooit van een afstand lezen.” Daar werd overigens wel leuk door de Groningers op ingehaakt met de button ‘Als je dit kan lezen, sta je te dichtbij’. Zijn favoriet én een van de bestsellers op de website. „Hij werkt andersom, er zit ook een beetje humor in.” Net zoals ‘Maak er maar twee van!’, zoals door de creatievelingen op de drukkerij is bedacht. „Maar niet gedrukt, hoor.”

Drukbezet man: Wouter Haan van online drukkerij Reclameland en nationaalloketafstand.nl

Populaire buttons

De de buttons zo populair zijn, noemt hij een „creatieve blijk van de bereidwilligheid van Nederlanders om samen de crisis te doorstaan.” Maar het zijn ook gewoon handige dingen natuurlijk, die buttons. „Een briljante manier om de opgelegde maatregelen te respecteren. Door het dragen van een bedrukte button herinner je, zonder het telkens te hoeven zeggen, iedereen eraan een gepaste afstand te houden."

Of je er nu tien of tienduizend wil bestellen, het kan allemaal. Al zijn ze nu wél bijna door de buttons heen, verklapt hij. „Het loop storm! Gelukkig komt maandag een nieuwe lading van 50.000 per vliegtuig en later die week 100.000 met de boot mee, uit China.” En ja, alles gewoon veilig hoor, lacht hij, „Ze zijn al even onderweg.”

Op de website kan iedereen de gratis templates downloaden en uitprinten, zodat niemand zelf hoeft te klooien met copy paste en Word met een net-nietje als resultaat. Liever gewoon goed en uniform. „Ook de boekwinkel met één man personeel kan zo een A4'tje op de deur hangen.” Doel van het sympathieke gebaar: iets positiefs kunnen doen in deze „stomme tijd”. „We stellen alle bestanden gratis ter beschikking, je kunt het dus ook gewoon ergens anders laten drukken. Zolang we het maar met z’n allen duidelijk communiceren.”

Poster-it

Drukke drukman Martijn ten Pas

Rood staat voor hulp gevraagd, groen voor helpende handen aangeboden. De posters die Martijn ten Pas van DWCPRINT drukt, zijn even simpel als doeltreffend. Je kiest een kleur en hangt de poster voor je raam, met je telefoonnummer erbij. Laagdrempelig, omschrijft hij het. „Al zijn de groene posters nog duidelijk in de meerderheid, veel mensen vinden om hulp vragen toch lastig.”

Via de website samensterktegencorona.nl kunnen mensen voor zichzelf een poster bestellen, of meerdere, om ze in de buurt in de brievenbussen te stoppen. Hij heeft er inmiddels 21.000 zelf gedrukt en een groot deel al verstuurd en as we speak stoppen hij en team Sterk Tegen Corona een nieuwe lading posters in enveloppen, die vervolgens overal naartoe gaan. Hij scant de adressen: Terneuzen, Kollum, Tilburg, Kropswolde... „We hopen dat we heel Nederland bereiken, dus het gaat de goede kant op.” Afgelopen week werden ze in Noord-Nederland verspreid via de Huis-aan-Huis met een bereik van één miljoen en hij ziet z’n eigen posters nu op verschillende plekken hangen, als hij door Groningen loopt. Geeft zeker een goed gevoel, beaamt de jonge drukke ondernemer. „Je verzint iets en als het dan zo groot wordt opgepakt, is dat natuurlijk prachtig om te zien.”

Team Samen Sterk tegen Corona

Dat het werkt, ziet hij ook terug in de donaties die mensen kunnen doen. Zo maakte een vrouw een paar dagen geleden 25 euro over, „dankzij jullie heb ik hulp gekregen, schreef ze, 'en nu help ik jullie'."

Zelf woont hij in het Drentse dorp Eext, waar nu drie besmettingen zijn en de gemiddelde leeftijd hoog is. Behalve hunebedden en rust, is er ook grote onderlinge verbondenheid en is de groene poster voor z’n raam eigenlijk niet nodig. „Niemand is hier bang om hulp te vragen, maar hij hangt er natuurlijk wel.”