Verpleeghuizen op slot voor bezoekers

Alle verpleeghuizen worden per direct afgesloten voor bezoekers. Deze lockdown wordt niet alleen ingesteld om de kwetsbare bewoners te beschermen, maar ook het schaarse personeel.

Manon Vanderkaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: „We begrijpen deze maatregel, maar dit besluit kent alleen maar verliezers.”

Het besluit om de verpleeghuizen te sluiten heeft grote consequenties voor de bewoners, voor de familie, vrijwilligers en voor de medewerkers. Vanderkaa: „Voor bewoners zal het heel moeilijk zijn om afgesneden te worden van hun naasten, maar voor hun families ook. De onzekerheid hoe lang deze maatregel moet gelden maakt het extra zwaar.”

Ook heeft het gevolgen voor de medewerkers. Zij missen ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, waardoor er een nog zwaardere last op de schouders van deze beroepskrachten komt te liggen. Vanderkaa: „Er is geen gemakkelijke oplossing. Omzien naar elkaar moet nu een andere invulling krijgen. Deze situatie vraagt betrokkenheid van iedereen.”

Boetes

Verder is het in Nederland stil op straat, maar jongeren scholen nog samen. Boetes zijn aangekondigd. En meer coronanieuws.„Wij komen op straat grote groepen jongeren tegen. Wij zien hen samenkomen, dicht bij elkaar staan zonder rekening te houden met de geadviseerde afstand.” Met die melding openbaarden wijkagenten in Amsterdam-Slotermeer gisteren hun zorgen. Zij zien op straat dat de jeugd zich te weinig aantrekt van de veiligheidsvoorschriften rond het coronavirus.

De Facebookmelding van de agenten kreeg navolging van collega’s uit het land. Politie Midden-Nederland deed een oproep op ouders en verzorgers. Agenten begrijpen overigens goed dat de verveling onder de jeugd toeslaat, nu scholen zijn gesloten en er niets georganiseerd wordt. Politie Twente geeft echter ook aan ‘boos’ te zijn. „Jongeren die de draak te steken met de huidige coronaproblematiek door bijvoorbeeld opvallend te hoesten en te kuchen in de richting van mensen? Allesbehalve leuk en respectvol.” Terug naar Amsterdam: daar bood voetbalclub Ajax de gemeente gisteren aan om te helpen met het voorlichten van de jeugd.

Vanzelf in lockdown

Ondertussen ging ‘coronanieuws’ bijna de hele dag weer door. Ons land in lockdown lijkt haast vanzelf te gaan. De ANWB heeft z’n winkels gesloten en ook veel hotels gaan uit eigen beweging (maar noodgedwongen door gebrek aan klandizie) dicht.

In Rotterdam gaan vanaf maandag minder bussen, trams en metro’s rijden. Vervoerder RET schaalt af naar 50 tot 60 procent van de gebruikelijke capaciteit. Naar Terschelling en Vlieland minder veerboten.

Ondertussen is het ministerie van Buitenlandse Zaken is samen met reisorganisaties en luchtvaartbedrijven druk bezig om de vele Nederlanders die in het buitenland zijn, terug te halen naar Nederland. Dat zei minister Stef Blok gisteren. Het gaat volgens hem om honderdduizenden Nederlanders, dus „dat gaat tijd kosten”.

Mooie dingen

Goed nieuws voor de ouderen: verschillende Jumbo-filialen hebben een uurtje ingesteld waarop alleen mensen ouder dan 70 jaar hun boodschappen kunnen doen.

Nare zaken leveren ook weer mooie dingen op. Zo biedt Eindexamen.tv vanaf maandag gratis online voorbereiding op het examen voor havo-, vwo- en vmboscholieren aan. Ben je het leren zat? Dan kun je altijd nog gaan hardlopen. Je bent niet de enige, ziet hardloopspecialist Run2Day. Nederlanders zijn na het hamsteren massaal aan het hollen geslagen, soms zelfs achter de kinderwagen en hun fietsende kids erbij.