Toch geen landelijke wapen-inleverdag

Dat vlees eten impact heeft op het dierenwelzijn en het klimaat is algemeen bekend. Maar wat als je wel vlees of vis wil eten, kan dat op een klimaatvriendelijke manier?

Uit de klimaatcheck van Varkens in Nood - die in de Nationale Week Zonder Vlees is gelanceerd - blijkt dat er opties zijn. In de online database kunnen consumenten kijken wat de impact op het dierenwelzijn en klimaat is van meer dan tweehonderd (dierlijke) producten.

Zo is het eten van rundvlees het meest schadelijk voor het milieu. Een enkele kilo veroorzaakt een uitstoot van maar liefst 66 kilo CO2. Evenveel uitstoot als 400 kilometer rijden in een middelgrote auto op benzine. Daar staat gevogelte als kip dan weer tegenover, met ongeveer 6 kilo uitstoot. Dat is de beste optie als je vlees wil blijven eten.