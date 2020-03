Speciaal advies voor Brabant, dodental corona in Italië bijna 200

Inwoners van de provincie Noord-Brabant moeten bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten beperken. Dit betekent: blijf thuis. Dat zegt het RIVM.

Van het grootste deel van de coronapatiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste zijn in Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Maar van de patiënten bij wie geen besmettingsbron bekend is of van wie die nog wordt onderzocht, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie.

Daarom krijgen Brabanders met klachten het advies: werk thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen, aldus het RIVM.

4,2 procent in Italië

Het aantal doden in Italië is gestegen van 148 naar 197. Volgens de autoriteiten groeide het aantal vastgestelde besmettingen van 3858 naar 4636. Daarmee ligt het overlijdenspercentage in de laars nu op 4,2 procent, hetgeen hoger is dan de WHO heeft gecommuniceerd.

Italië is verreweg het zwaarst getroffen land in Europa. Vooral de regio's Lombardije en Veneto hebben veel besmettingen en sterfgevallen. Veel besmettingen in andere Europese landen zijn terug te voeren naar Italië.

Brief aan de Koning

Verder is ook het eerste grote evenement in Nederland gecanceld als gevolg van het coronavirus. De première van de Netflix-serie The Letter for the King in Tuschinski in Amsterdam op 16 maart gaat niet door. Vanwege de recente ontwikkelingen heeft de streamingdienst besloten geen enkel risico te nemen.

„Voor Netflix is de gezondheid van medewerkers, cast en crew topprioriteit. En met een première van dit formaat met internationale gasten spreekt het voor zich dat Netflix geen enkel risico wil nemen", staat in een verklaring. Ook de persdag rond de serie gaat niet door. Voor Netflix-abonnees verandert er niets.

The Letter for the King komt zoals gepland op 20 maart online. The Letter for the King is gebaseerd op het populaire avonturenboek De Brief voor de Koning van de Nederlandse schrijfster Tonke Dragt. Hoofdrollen in de serie zijn weggelegd voor Gijs Blom, Amir Wilson en Ruby Serkis. De serie is opgenomen in Nieuw-Zeeland en Praag.