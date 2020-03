Skiresorts dicht en Russische corona-yel: 'We gaan allemaal dood'

Wie nog het plan in het hoofd had gehaald om toch nog de berg af te skiën, kan in ieder geval niet meer in Frankrijk terecht. Daar is het wintersportseizoen per direct voorbij vanwege het coronavirus.

Alle skiresorts in het land gaan zondag dicht en blijven dat voor de rest van het seizoen. Dat meldt Domaines Skiables de France zondag op Twitter. Het roept op om solidair te zijn met de medemens. De meeste ski-oorden gaan normaal gesproken dicht in april of begin mei. De sluitingen komen drie weken voor de schoolvakanties in Frankrijk en Groot-Brittannië. Die periode geldt als een van de drukste van het Franse wintersportseizoen.

De Franse premier Edouard Philippe kondigde zaterdagavond al verregaande maatregelen aan voor heel het land. Zo moeten onder meer cafés, shops, restaurants en bioscopen dicht. De maatregelen zijn genomen om het besmettelijke coronavirus te beteugelen. In Frankrijk zijn zeker 4400 mensen besmet geraakt met het virus. Ruim negentig mensen stierven aan de gevolgen.

'We gaan allemaal dood'

Grote delen van de wereld en Europa liggen dus plat, maar in Rusland werd er zaterdag gewoon nog gevoetbald voor publiek. Bij de wedstrijd tussen Zenit Sint-Petersburg en Oeral zaten naar schatting 34.000 mensen op de tribune.

De fans van de thuisploeg bedachten zelfs een coronagerelateerde yel. Deze klinkt nog best feestelijk, maar naar verluidt wordt er gezongen: „We gaan allemaal dood, we gaan allemaal dood."