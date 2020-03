Nederland trekt er massaal op uit ondanks oproep om binnen te blijven

Ondanks dat iedereen opgeroepen wordt om zoveel mogelijk binnen te blijven, trekken Nederlanders er massaal op uit. Volgens Natuurmonumenten was de drukte in de bossen zaterdag te vergelijken met een mooi paasweekeinde.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwden vrijdag voor drukte in natuurgebieden in het weekeinde omdat vanwege het coronavirus alle sportwedstrijden en evenementen zijn afgelast en veel thuiswerkers even naar buiten willen.

Volgens een woordvoerster is het vooral in de bossen druk. „De mensen willen genieten van de natuur en lekker uitwaaien, maar dat gaat op sommige plaatsen ook gepaard met enige overlast als verkeerd geparkeerde auto' s, fietsen waar het niet mag en loslopende honden. Vooral dat laatste is heel vervelend, ook omdat we midden in het broedseizoen zitten.” Heel druk was het in Noord-Brabant en dan vooral in de natuurgebieden Kampina, De Loonse en Drunens Duinen en de Oisterwijkse Bossen.

1,5 meter afstand

Mensen houden zich volgens de woordvoerster redelijk aan de richtlijnen om 1,5 meter afstand te houden. Uit voorzorg is de uitkijktoren in natuurgebied de Kaapse Bossen op de Utrechtse Heuvelrug vanwege de drukte afgesloten.

Volgens Staatsbosbeheer verschilt de drukte per gebied. „Het beeld is zeer wisselend. Vooral in de populaire gebieden, zoals de Oostvaardersplassen, is het drukker dan normaal en is het lastig om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook in de natuurgebieden rond Breda zijn veel mensen op de been.”

Drukte in treinen

Ook in treinen was het zaterdag druk. „Her en der toch druk in de trein. Wil iedereen voldoende afstand van elkaar houden”, schrijft NS-topman Roger van Boxtel op Twitter. „Voor de veiligheid/gezondheid van uw medereizigers, van de collega's van de NS en andere ov-bedrijven en van uzelf.” Hij waarschuwt verder: „Als we een totale lockdown willen vermijden, moeten we verantwoordelijkheid nemen.”

Het was de eerste dag van de speciale basisdienstregeling. Van Boxtel benadrukt ook dat reizen met de trein momenteel niet is bedoeld als dagje uit, maar dat de treinen blijven rijden om mensen in vitale functies - zoals de zorg - naar hun werk te brengen.

Badplaatsen

Verder was het zaterdag druk in Zandvoort. Vanwege het mooie weer trokken veel mensen naar de badplaats voor een strandwandeling. Dat baarde de inwoners en de burgemeester David Moolenburgh grote zorgen. „Kom niet naar Zandvoort.” Vanuit meer badplaatsen klinkt dat geluid.

Inwoners trokken aan de bel toen ze de drukte in hun dorp zagen. „Een groot deel van de dag stonden er files richting de badplaats", zei Zandvoorter Leo Miezenbeek tegen RTL Nieuws. „Ik snap dat mensen graag buiten willen zijn en dat het strand aantrekkelijk is met dit weer, maar we maken ons ook heel erg zorgen dat het virus zich hierdoor sneller verspreidt.”

Veiligheidsregio Zeeland deed vrijdag al een oproep aan toeristen om niet naar Zeeland te komen. De oproep moet voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt door de komst van toeristen.