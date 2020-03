Massaal concerten afgelast vanwege coronavirus

In een maatregel om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, worden alle evenementen met meer dan honderd mensen verboden, waaronder concerten van The Script, Snollebollekes en Chef’Special.

De maatregelen die premier Rutte gistermiddag aankondigde, gaan onmiddellijk van kracht en duren tot tenminste dinsdag 31 maart. Dat betekent onder meer dat in heel het land concerten worden afgelast. Eerder lieten enkele buitenlandse artiesten als Santana, Andrea Bocelli, Pentatonix en voormalig One Direction-lid Louis Tomlinson al weten uit eigen beweging hun concerten in Nederland te verplaatsen, mede omdat in landen als Frankrijk, Italië en Zwitserland eerder al soortgelijke maatregelen werden afkondigd en dat logistieke problemen zou opleveren. Nu worden ook shows van The 1975, The Script en Elbow uitgesteld.



Nederlandse artiesten worden eveneens getroffen. Zo worden de uitverkochte shows van Chef’Special in Utrecht en Tilburg verschoven naar een latere datum. Feestact Snollebollekes heeft aangekondigd alle vier zijn optredens in het Gelredome te verplaatsen naar oktober. Optredens van onder anderen Duncan Laurence, Davina Michelle, Maan, De Jeugd Van Tegenwoordig, Floor Jansen, Eefje de Visser en Kraantje Pappie moeten er ook aan geloven. Het is voor het eerst dat er in Nederland op grote schaal concerten geen doorgang zullen vinden vanwege een pandemie. „Dit is ongeëvenaard”, stelt Rob van der Zwaan, oprichter van de website Festivalinfo.nl, dat sinds 2001 alle concerten in Nederland en België in kaart brengt. „Wat we nu meemaken is nog nooit eerder gebeurd.”

Geld terug

Concertorganisatoren Mojo Concerts en Greenhouse Talent laten weten dat er wordt geprobeerd om voor zoveel mogelijk afgelaste evenementen vervangende data te vinden. Kaartkopers krijgen hierover persoonlijk bericht. Gekochte kaarten blijven geldig. Wie niet in de gelegenheid is om een concert bij te wonen op een latere datum, kan zijn geld terugvragen. Wie zijn kaarten gekocht heeft bij Ticketmaster krijgt bovendien de servicekosten terugbetaald. De consumenten voelen het dus niet in hun portemonnee, maar de muzikanten wel. „Artiesten zijn de grootste verliezers, want zij zijn zeer afhankelijk van live-inkomsten”, zegt Van der Zwaan. „Die drogen nu in een keer helemaal op. Podia hebben vaste kosten, maar zijn bij afgelaste concerten niks kwijt aan de artiest. Een deel van de winst van een concert uit ticketverkoop staat al op balans, maar die moeten ze nu gaan terugbetalen. Dat gaat best pijn doen.”



Live Nation, dat achter de internationale tournees van wereldsterren als Billie Eilish, Maroon 5, The Weeknd, Janet Jackson, John Legend en Bon Jovi zit, werd woensdag flink getroffen op de beurs, toen het bedrijf zijn aandelen met 16,6 procent zag dalen; goed voor ruim 8 miljard euro. Festivals komen mogelijk ook in zwaar weer als zij niet door kunnen gaan, meent Van der Zwaan. „Er zullen zeker festivals zijn die failliet gaan. Een festivalorganisatie met weinig reserves wordt hard getroffen. Het is de vraag of het door de verzekering gedekt wordt. Waarschijnlijk niet, dus dan houdt het op. Het kan zo tienduizenden euro’s kosten en die moet je maar net hebben.” De landelijke concertzalen kunnen zichzelf voorlopig wel bedruipen. „Een paar weken geen shows is geen probleem; dat doen ze in de zomer ook. En tijdelijke werknemers worden niet ingehuurd.”

Paaspop

De eerste grote Nederlandse festivals die eraan zitten te komen, zijn DGTL en Paaspop. „Wij volgen het advies van onder anderen het RIVM en de overheid en zitten bovenop alle ontwikkelingen van het coronavirus”, laat de organisatie van het Brabantse Paaspop weten. Maar het festival rept vooralsnog niet over een mogelijke annulering. „Ik acht de kans groot dat het niet doorgaat”, zegt Van der Zwaan stellig. „De eerste festivaldag is tien dagen na 31 maart. Sowieso gaan de internationale acts er niet zijn. Nu leunt Paaspop vooral op binnenlandse acts, maar de kans dat het niet doorgaat lijkt me op dit moment erg groot.” Voor de festivals verderop in het voorjaar en in de zomer voorziet Van der Zwaan geen grote problemen. „Ik verwacht dat het een paar weken heel vervelend is en de situatie langzaamaan beter zal worden. Ik hoop gewoon naar festivals als Pinkpop, Down The Rabbit Hole en Best Kept Secret toe te gaan.”