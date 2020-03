Maandag crisisoverleg nieuwe maatregelen

Er staat maandag een crisisoverleg op de agenda waarbij nieuwe maatregelen omtrent de coronacrisis worden besproken. Dat maakte minister Grapperhaus zondag bekend bij EenVandaag.

Grapperhaus heeft aangekondigd dat hij het niet eens is met de manier waarop veel Nederlanders met de maatregelen die zijn getroffen rondom het coronavirus omgaan. „Het is plaatsvervangend beschamend als ik zie dat mensen in de zorg in Brabant zich helemaal uit de naad werken en tegelijkertijd mensen in groepen van veertig door een bos lopen", zei hij boos in het programma.

Snelle verspreiding

„Dit is helemaal verkeerd. Laten we duidelijk zijn: we hebben instructies die precies datgene zeggen wat je moet doen. Het gaat erom dat we de mensen die kwetsbaar zijn voor deze ziekte in onze samenleving beschermen voor te snelle verspreiding van het virus, want die kan voor hen fataal zijn. Hou je er aan."