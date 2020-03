Kabinet bijeen voor crisisberaad over coronavirus

Op dit moment zijn veel designerdrugs nog legaal, maar als het aan het kabinet ligt duurt dat niet lang meer.

„2-FA, 4-FMP, 2C-B, 4-MMC en 3-MMC”, een groep studenten, woonachtig in het midden van het land, noemt op wat ze allemaal al eens geprobeerd hebben. In hun studentenhuis wordt op regelmatige basis designerdrugs gebruikt. Bang voor gezondheidsrisico’s zijn ze niet. „Deelnemen aan het verkeer is ook gevaarlijk.”

Designerdrugs vallen onder de verzamelnaam Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). Qua werking zijn ze vergelijkbaar met ‘traditionele’ en illegale drugs als amfetamine of cocaïne, maar de stoffen zijn door de producenten zo bewerkt dat ze buiten de drugswetgeving vallen en dus legaal zijn. De middelen zijn daardoor ook makkelijk te verkrijgen via dealers of webshops. Zo wordt 3-MMC bijvoorbeeld op meerdere websites aangeboden met bijschriften als ‘voor de beginnende chemicus’ en waarschuwingen dat het middel niet bedoeld is voor consumptie. Ondertussen wordt dan wel een ‘discrete levering’ beloofd.