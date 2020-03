Italië land met meeste doden door coronavirus

Italië heeft nu officieel meer doden door het coronavirus dan China, waar de virusuitbraak begon. Het Europese land meldde dat het dodental is gestegen tot 3405, in China staat het dodental op 3245.

In Italië zijn er de afgelopen 24 uur 427 doden bij gekomen. Het aantal besmettingen is met bijna 6000 gestegen tot 41.035. Woensdag waren dat er 35.713.

Het aantal nieuwe besmettingen wordt in China iedere dag lager. De virusuitbraak begon daar eind vorig jaar. Het eerste geval in Italië werd in februari gemeld. Het aantal besmettingen in China is met ruim 80.000 hoger dan in Italië.

In Europa zijn zeker 100.000 mensen besmet met het virus, meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling. In Azië zijn 94.253 besmettingen bekend. Waarschijnlijk zijn er een stuk meer besmettingen, omdat alleen mensen met ernstige klachten worden getest. Mensen met milde klachten blijven dus buiten de tellingen.