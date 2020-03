Hogescholen en universiteiten sluiten deuren

Trump had geen tijd om te overleggen met de EU. Zijn besluit over het tijdelijke inreisverbod van Europa naar de Verenigde Staten was een „spoedklus”. Veel reizigers werden getroffen door deze plotselinge beslissing.

Op Schiphol was er donderdagochtend logischerwijs onrust onder reizigers. Vluchten naar de VS vertrokken op dat moment nog gewoon, maar vragen als ‘als we gaan, wanneer kunnen we dan terug?’ en ‘krijgen we ons geld terug bij annulering?’ leefden onder veel reizigers.

Donald Trump heeft donderdagnacht een inreisverbod van Europese landen - met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland - naar de Verenigde Staten aangekondigd. Mensen die de afgelopen twee weken in een van de 26 Europese Schengenlanden zijn geweest mogen vanaf vrijdagnacht de Verenigde Staten niet meer binnen. Het verbod duurt dertig dagen en gaat vannacht in, de maatregel is niet van toepassing op Amerikaanse burgers. Eerder was er onduidelijkheid of vrachtverkeer vanuit Europa naar de VS ook verboden werd, maar dat is niet het geval.