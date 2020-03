Hier 'wijnt' Martien tijdens de coronacrisis

De familie Meiland krijgt veel afzeggingen van gasten door de coronacrisis. In Frankrijk is bijna alles dicht en daar moet Martien nog even aan wennen. „Ik wilde van de week naar de Chinees hier in de stad. Toen zei ik ‘zullen we gaan?’, maar toen zei Maxime: 'nee het is fermé'. Het zit nog zo in mijn hoofd en het is heel raar."

Het 'wijnen' moet de kasteelheer voorlopig even op zijn chateau doen. Martien vertelt aan Shownieuws hoe de situatie op dit moment is in Frankrijk. „Het is natuurlijk crisistijd hier in Frankrijk. We kunnen het chateau niet af. Alles is dicht, alles is fermé."

Rijen

Ook bij de supermarkt is het even wennen. „Als we naar de supermarkt gaan mogen er tien mensen naar binnen. Om de tijd te doden is de familie maar iets gaan doen waar ze goed in zijn: klussen. Dochter Maxime: „We komen nu wel aan klusjes toe die normaal blijven liggen. Dus we zijn nu veel buiten bezig geweest."

Toch zal dat niet heel erg opschieten. De bouwmarkten in Frankrijk zijn gesloten. Martien denkt dat de klusjesman binnenkort geen gipsplaten meer heeft en dat daardoor de verbouwing komt stil te liggen.

Vanaf maandag is de familie weer wekelijks op televisie te zien in hun eigen realitysoap op SBS6.