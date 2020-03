Grenzen van België dicht voor onnodig in- en uitreizen

Het aantal mensen in Nederland dat is gestorven aan het coronavirus is opgelopen van 76 naar 106. Het is de grootste stijging tot dusver.

In de afgelopen 24 uur zijn er dertig mensen overleden, meldt het RIVM in de dagelijkse update. De leeftijd van deze mensen ligt tussen de 63 en de 95 jaar. Het aantal mensen in ons land dat positief testte op het coronavirus is met 534 gestegen naar 2994. Van hen zijn 725 mensen werkzaam in de zorg.

Noord-Brabant is nog altijd de regio met het grootste aantal positief geteste personen. 1012 Brabanders testten positief op corona, hierna volgen Zuid-Holland met 405, Limburg met 366 en Noord-Holland met 353 gevallen.