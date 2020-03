Distributiecentra draaien overuren om supermarkten te bevoorraden.

De ongeveer vijftig distributiecentra van supermarkten in Nederland draaien momenteel op volle toeren. Doordat er enorm veel gehamsterd wordt vanwege het coronavirus, raken de schappen in de supermarkten veel sneller leeg dan normaal. Vooral wc-papier lijkt erg in trek te zijn.

De distributiecentra draaien momenteel op maximale capaciteit om de tekorten aan voorraden in de Nederlandse supermarkten aan te vullen.

Vele honderden extra vrachtwagens worden dit weekend ingezet om de winkels van producten te voorzien. Dat zegt directeur Marc Janssen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie die de belangen van de supermarkten en foodservicebedrijven behartigt.

Janssen denkt dat pas na dit weekend de voorraden in de winkels weer grotendeels op normaal niveau zijn. „Zowel in de distributiecentra als in de winkels wordt met man en macht gewerkt en waar nodig extra personeel ingezet om alle schappen gevuld te krijgen. De situatie is al aan het verbeteren, achterstanden worden ingehaald, maar ik vrees dat dat dit weekend nog niet helemaal gaat lukken." Het CBL benadrukt dat er voldoende voorraden in de distributiecentra liggen.

Het CBL vermoedt dat de supermarkten goede omzetten draaien, maar heeft daarover nog geen concrete cijfers.