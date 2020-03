Dé tijd om (thuis) te 'binge bewegen'

(Thuis) zweten goed voor je weerstand. „Hoe fitter, hoe weerbaarder.” En ook jongeren stemmen steeds vaker af op Nederland in Beweging van MAX. „Onze pasjes kunnen nog best pittig zijn, hoor!”

Jaap’s Gym in Oldenzaal heeft een groot deel van z’n spullen uitgeleend aan sportieve Tukkers, Arie Boomsma laat op Insta zien hoe je je hamsterwc-rollen kunt gebruiken voor een work-out en door heel het land springen sportievelingen op om de thuiszitters ook te laten springen. Ondanks angstige coronatijden, blijven we zo in beweging.

Home zweet home

„Helemaal doorzakken... Héél goed, alright. Ik begin al helemaal te zweten, jij ook? Lekker hoor, en de diehards kunnen hun been nog even gekruist omhoog doen. Voel je ’t al?” Personal trainer Radmilo Soda kijkt je via een scherpe verbinding recht aan, terwijl hij de verschillende planks en squat-oefeningen voordoet. In het verleden heeft Radmilo al menig Obese-deelnemer aangepakt, nu doet hij het in samenwerking met Decathlon nog eens dunnetjes over, voor iedereen die nu thuis zit - óók de niet-diehards - en zin heeft om te zweten. Home zweet home dus, en in tegenstelling tot veel andere online work-outs van sportscholen, is deze gewoon gratis toegankelijk. „Fit blijven is belangrijk, zeker in deze tijd”, verklaart Radmilo, terwijl hij zich nog even opdrukt in z’n nu lege studio, vanwaaruit hij elke dag om 12 uur z’n nieuwe work-out presenteert.

Ook voor ‘jonkies’

Of je tunet al eerder in de ochtenduren in bij Nederland in Beweging (Omroep MAX), dat de laatste dagen steeds meer kijkers trekt. „We zien een duidelijke, hoewel geen explosieve, stijging”, vertelt een woordvoerder. „Wel zie je dat de stijging zich vooral voordoet onder mensen van onder de 50, zelfs een enkel kind kijkt nu mee.” Fitwoman Olga Commandeur, die het programma samen met Duco Bauwens doet, vindt dat leuk nieuws. „Gaaf dat ook anderen meedoen, dat is tenminste nog iets positiefs van dit hele gebeuren. Jongeren doen er vaak lacherig over, dat het alleen maar voor de oudjes is, maar we horen soms juist van ouderen dat het te snel gaat.” Je kunt het zo zwaar maken als je zelf wil, met een halter of een anderhalveliterfles water in je handen als extra verzwaring bijvoorbeeld, „en onze pasjes kunnen nog best pittig zijn, hoor!”

Bewegen is ongelooflijk belangrijk, beaamt ze. „In zes weken tijd kunnen je armen en benen vaatdoekjes worden als je niets doet. Je moet ervoor zorgen dat je je spieren en botten versterkt en ook je conditie op pijl blijft, we hebben tenslotte geen idee hoe lang dit allemaal gaat duren.”

De energieke Commandeur heeft een allerhande aan tips, al is de meest praktische misschien wel: Nederland in Beweging terugkijken, „liefst vier achter elkaar, dan voel je het wel.” Binge bewegen dus, „of als je Netfix-addict bent: doe de oefeningen terwijl je kijkt. Squatten terwijl je achterste het puntje van de bank aanraakt en met een stapel boeken in je handen, dan maak je het extra moeilijk.”

Fitwoman Olga Commandeur en fitcollega Duco Bauwens

Creatieve Commandeur

Het is nog nét niet zo dat ze bij alles wat ze nu in huis ziet, meteen een oefening bedenkt en erbovenop springt, maar „je kunt veel meer dan je denkt in je eigen huis, wees creatief.” Zo heeft ze zelf net nog een work-out van drie kwartier op de trap gedaan. „Trede op, trede af, twee treden op, twee treden af, en dat tot de veertien.” Maar geen hijgspoortje in haar stem te horen. „Daarna heb ik nog even de zoldertrap meegepakt, toen ik toch bezig was.” Terwijl ze in haar slaapkamer in Beverwijk op de rand van haar bed zit en in de spiegel kijkt, brandt ineens haar spreekwoordelijke gloeilampje. „Ik heb een nieuwe oefening bedacht! Ga op één been voor de spiegel staan en span je heup aan. Zak door je knie en zet je schrap.” Haar drie bekende Commandeur-woorden herhaalt ze meermaals tijdens het telefoongesprek. Zet je schrap. „Daarmee bedoel ik je buik- en rugspieren zo aanspannen dat ze een spierkorset vormen om je wervelkolom te beschermen. Zet je dus schrap met alle oefeningen, snap je?”

Mócht je trouwens gaan hamsteren, „wat ik niet adviseer”, doe het dan goed. „Ga lopend, met twee grote tassen in beide handen, gevuld met spulletjes die je in gelijke porties hebt verdeeld. Neem dan hele grote stappen, net zoals een boer met zware emmers in z’n handen.” The farmers walk, knikt ze, „dan ben je al hamsterend mooi je hele lichaam aan het trainen, ook als je gewoon boodschappen doet.”

Corona-manifest

Radmilo kent hij wel, „goeie vent!” en ook Olga Commandeur heeft hij in beweging gezien, „uitstekend voor de doelgroep.” Nee, hij heeft nog nooit meegedaan, hij stapt liever elke dag op de fiets. Zéker geen lievelingsroute, lacht hij. „Altijd weer een nieuwe route, verandering is essentieel voor de motivatie van je brein.” Net als beweging, zo zal hij later in het telefoongesprek vertellen. Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie en een groot voorstander van beweging. Nu zijn sportschool gesloten is, waar hij normaal gesproken nog vaker te zien is dan in De Wereld Draait Door, doet de professor een circuitje thuis, met z’n gewichtjes. Geen speciale apps voor z’n abs, „ik doe gewoon waar ik op dat moment zin in heb.” Als je maar íets doet, dat is waar hij en zijn geleerde vrienden Leonard Hofstra (hoogleraar cardiologie) en viroloog Erik van Gorp onder meer op hameren in hun Manifest ‘Het coronavirus daagt ons uit!’. Want lichaamsbeweging is cruciaal voor het bestrijden van virussen. „Als we nu met z’n allen thuis zítten, het woord zegt het al, dan is er sprake van een inactieve levensstijl en dat heeft als gevolg dat onze weerstand omlaag gaat en dat wil je nu echt niet.” Beweeg meer als je het virus wil indammen, en doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor een ander. „Wanneer jouw weerstand omhooggaat, lopen anderen uiteindelijk minder risico. Hoe fitter, hoe weerbaarder.”

Futloos gevoel

Professor Erik Scherder houdt van bewegen

Met het Manifest hopen ze dat ook de politiek het belang van lichaamsbeweging gaat benadrukken. ,,Je hoort ze telkens over dat handen wassen, maar lichaamsbeweging wordt nergens genoemd.” Natuurlijk heeft buiten sporten de voorkeur, beaamt hij, „doe je ook nog vitamine D op”, maar als dat niet kan, zijn er nu genoeg manieren om fit te blijven, of worden. „Je hoeft echt niet over je grens heen, zolang je maar denkt: ik heb me een beetje ingespannen.” Is ook goed voor de bovenkamer, want thuiszitten zonder veel om handen, kan een futloos gevoel veroorzaken, „waardoor je nog dieper in je bank zakt.” Dit is hét moment, besluit de professor. „Kóm op! Of je nu met je rollator vijfentwintig rondjes om een stoel loopt, of elke dag een uur fietst, als je maar beweegt. Dit is de kans om het echt te gaan doen, nu we er toch zitten.”