Coronabesmettingen in de VS schieten richting 100.000

Er heerst bij een groep nog altijd het beeld dat enkel ouderen kunnen overlijden als gevolg van het coronavirus. Dat dat niet zo is blijkt wel uit een triest verhaal uit Frankrijk.

Een 16-jarig meisje kwam afgelopen maandag in ademnood en overleed de volgende avond in een ziekenhuis in Parijs. Ze is daarmee het eerste minderjarige slachtoffer in Frankrijk van het coronavirus.

In de krant Le Parisien deden de moeder en zus van de overleden Julie dat. Wat opvalt, is dat het allemaal razendsnel is gegaan met hun dochter en zus. „Vorige week had Julie gewoon een lichte hoest. Dat verergerde gedurende het weekend met slijm en maandag zijn we naar de huisarts gegaan."