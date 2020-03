Brabant in greep van coronavirus

Het licht van Brabant brandt nog steeds, maar door het coronavirus is het inmiddels wel een schemerlampje geworden. Metro peilde de stemming in de zuidelijke provincie.

Er zijn op dit moment 321 mensen in Nederland die het coronavirus hebben opgelopen. Brabant is de coronakoploper, 134 Brabanders zijn besmet met het virus. Het kabinet riep Brabanders maandag op om zoveel mogelijk thuis te werken.

Een van de bekendste Brabanders is vanwege een eerdere oproep van het RIVM ook thuisgebleven. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhof liet op Twitter weten dat verkouden is en daarom thuisblijft in Breda. Voor de rest van Nederland is het advies van het RIVM om te bellen met de huisarts als je koorts hebt, moet hoesten of je je benauwd voelt.

Scholen staan paraat

De lessen op de Avans Hogeschool in Breda, Den Bosch, Tilburg en Roosendaal gaan voorlopig nog door. „Maar het is lastig in te schatten hoe het er morgen bijstaat. We bekijken elk scenario wat zich kan voordoen, zowel positief als negatief”, aldus woordvoerder Serge Mouthaan.

Mouthaan geeft aan dat de school goed is voorbereid voor een corona-uitbraak op de school. „ Het aantal afmeldingen van medewerkers en studenten valt zo ver we nu weten nog mee. Er zitten mensen tussen die echt ziek zijn, maar ook personen die de richtlijnen van het RIVM volgen. Dat zijn dus ook mensen die alleen milde klachten hebben. Het is te vroeg om daar conclusies uit te trekken.”

Een student hotelmanagement denkt niet dat corona-epidemie zal leiden tot lege leslokalen. „De studenten maken er onderling grapjes over. Ik denk dat veel studenten juist denken: ‘Ik ben jong en gezond en heb daarom niet het gevoel dat ik ziek ga worden.’

In Eindhoven op Hogeschool Fontys is een deel van het lesgebouw ontsmet. Een cursist is positief getest op het coronavirus. Op de website zegt Fontys daar het volgende over: „Op het moment waarop de bezoeker van de cursus de uitslag van de test kreeg, was ze niet meer ziek. Ze heeft ons wel onmiddellijk geïnformeerd.”

De hogeschool heeft direct de medewerkers en studenten geïnformeerd die ook in deze ruimte zijn geweest. „Inmiddels is de ruimte waar de cursus plaatsvond extra schoongemaakt en gedesinfecteerd.”

Waar de lessen op de hogescholen in Brabant gewoon doorgaan, is dat op basisscholen een heel ander verhaal. Gisteren kregen tienduizend Brabantse kinderen geen les. Dit keer niet door het lerarentekort of door stakingen, maar door leraren met ziekteklachten.

Boodschappen niet meer in de keuken

Mensen die boodschappen hebben besteld bij de Albert Heijn in Breda moeten de kratjes zelf naar de keuken tillen. De supermarkt laat weten dat het in verband met het virus de boodschappen bij de voordeur neerzet in plaats van in de huizen van kopers.

In Brabantse verpleeghuizen wordt de situatie rond het coronavirus nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens een woordvoerster van de zorgorganisatie BrabantZorg worden alle medewerkers, bewoners en bezoekers continu geattendeerd op de hygiënemaatregelen van het RIVM.”

Een ding is zeker: ondanks alle hectiek lijkt Brabant goed voorbereid op een uitbraak van het corona-virus.