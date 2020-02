'Vurig wapen' moet herten van het spoor houden tijdens Grand Prix

Brandgeur moet herten weghouden tijdens Grand Prix. Voorkomen beter dan genezen met geurzuil.

Hoe groter het hert, hoe harder de klap en hoe langer de trein stilstaat, is over het algemeen de stelregel bij treinbotsingen met deze edele dieren. En dat moet je natuurlijk niet hebben tijdens de Grand Prix die eerste drie dagen van mei en wanneer vanaf Amsterdam twaalf treinen per uur richting Zandvoort gaan. De gouden maatregel hebben ze nog niet gevonden, vertelt Willem van Ewijk van ProRail, maar ze ontdekten al wel het geheime wapen: de geurzuil, met brandlucht. Allesbehalve Chanel voor de herten en de dieren lopen er dan ook het liefst met een grote boog omheen. „De brandlucht schrikt af, waardoor ze minder snel het spoor op gaan.”

Uit een telling van vorig jaar door Faunabeheereenheid Noord-Holland, blijkt dat in het duingebied rond Zandvoort ruim drieduizend herten voorkomen. Tot vorig jaar was er op het traject van Zandvoort negen keer vertraging door dode of aangereden herten, na de plaatsing van de zuil nog twee keer. Het aantal meldingen van herten rondom het spoor is ook sterk afgenomen, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er net een hert met slecht reukorgaan op de rails terechtkomt en daar niet de trein mist. De vertraging is gemiddeld een halfuur, vervolgt de woordvoerder, maar kan flink oplopen als het een flinke BAMbi is. „En er kan ook al vertraging ontstaan omdat herten bij het spoor gesignaleerd worden, zonder dat ze worden aangereden.”

Geurwapen

Als beheerder van het spoor en op het terrein van ProRail proberen ze herten op het spoor te voorkomen. „Een aanrijding met een hert is zielig voor deze mooie dieren, vervelend voor de machinist en voor de reizigers als er vertraging ontstaat”, vat hij het samen. In de afgelopen jaren is er „een pakket aan maatregelen genomen” en hij somt op: „een faunapassage over het spoor tussen Amsterdam en Haarlem, waar de dieren kunnen oversteken en hekken waar mogelijk.” Als ze geen hekken kunnen plaatsen, zetten ze hun geheime geurwapen in, vooral bij overwegen. Het aantal herten blijft alleen wel groeien, „Het is aannemelijk dat we de komende tijd, zeker met de Grand Prix in het vooruitzicht, met andere partijen meer fysieke maatregelen gaan nemen. Met boswachters bijvoorbeeld.”