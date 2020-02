Vrouw en dochter van coronapatiënt Loon op Zand ook besmet

De dochter en de echtgenote van de patiënt uit Loon op Zand blijken ook besmet te zijn met het coronavirus. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekendgemaakt. Het aantal besmettingen in Nederland komt daarmee op zes.

De drie patiënten verblijven thuis in isolatie.

Goed contact

Er zijn ook enkele andere contacten van de man onderzocht, maar die testten volgens het RIVM negatief op het coronavirus.

De GGD brengt nu in kaart met wie de vrouw en dochter contact hebben gehad. Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand: „We onderhouden goed contact met de gezinsleden en leven met hen mee. Het is erg vervelend wat de betrokkenen meemaken en de zorgen die dit met zich meebrengt. We roepen op om de privacy van het gezin te blijven respecteren."

Eerste geval

De 56-jarige man uit Loon op Zand werd woensdag in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg opgenomen. Donderdag werd bekend dat hij het eerste geval van besmetting is in ons land. Afgelopen week heeft hij in Tilburg carnaval gevierd. Volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings was de man niet besmettelijk toen hij carnaval vierde en maakt hij het goed.

De autoriteiten geven aan dat er geen reden is voor extra maatregelen.

Geen verband met Amsterdam

De besmettingen in Loon op Zand hebben geen verband met die in Amsterdam. Een vrouw uit die stad, en later haar partner en jongste kind, testten positief op aanwezigheid van het coronavirus. Zij hoeven niet naar het ziekenhuis en blijven nog twee weken in thuisisolatie. De twee andere kinderen uit het gezin zijn niet besmet. Zij zijn ondergebracht bij andere familieleden.