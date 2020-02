Vierdaagse wil einde aan 'vette hap'

Wachtend op het perron - de trein is er over zes minuten - pak je je smartphone uit je zak. Argeloos scrollt je vinger op het scherm: nieuws, Instagram, appjes waar je niet op hebt gereageerd. En hoeveel stappen heb je vandaag al gezet?

De smartphone is een onafgebroken bron van gratificatie. Geluidjes, notificaties; veel apps die je gebruikt zijn ontzettend goed in het vangen van je aandacht. Het beloningscentrum in onze hersenen wordt door smartphonegebruik continu aangewakkerd. Hierdoor ontwikkel je een bepaald gedragspatroon, een verslaving die in zekere zin vergelijkbaar is met die van alcohol of roken.

De negatieve effecten van overmatig smartphonegebruik werden al in meerdere onderzoeken aangetoond. Zo zorgt het onder meer voor een verstoord slaappatroon, werkt het stress in de hand - wat als je even niet bereikbaar bent? - en verhoogt het de kans op depressie. Lukt het je om je smartphone een week links te laten liggen, dan is dat al winst voor je gezondheid, zegt Dr. Thibaud Dumas in zijn boek Détox digitale.