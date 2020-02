Darter Raymond van Barneveld heeft zijn carrière feestelijk afgesloten in Amsterdam. De vijfvoudig wereldkampioen was de hoofdrolspeler op een afscheidsavond in AFAS Live, voor de gelegenheid omgedoopt in 'Barney Dome'.

Met een paar duizend toeschouwers in de zaal en oude rivalen als Phil Taylor, Wayne Mardle, Martin Adams en Bobby George op het podium zwaaide Van Barneveld af.

Koppels van darters en Nederlandse sporthelden zoals de voetballers Robin van Persie en Rafael van der Vaart en kickbokser Rico Verhoeven speelden een onderling toernooi. De 52-jarige Hagenaar vormde op zijn afscheidsavond een duo met Van Persie.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is al jarenlang bevriend met 'Barney'. „Ik ben al heel lang fan van Barney", zei Van Persie. "Van postbode tot wereldkampioen, dat verhaal is prachtig."

Sporthelden zwaaien darter Van Barneveld uit in Amsterdam. /ANP

Prijzen verkopen

Van Barneveld werd in 1998, 1999, 2003 en 2005 wereldkampioen bij de BDO. Hij zette darts in Nederland op de kaart. De Hagenaar stapte in 2006 over naar de professionele en lucratieve dartsorganisatie PDC. Een jaar later werd hij ook daar wereldkampioen, door zijn 'eeuwige' rivaal Taylor in een zenuwslopende finale te verslaan.

De laatste jaren ging Van Barneveld steeds minder presteren, tot grote frustratie van hemzelf. Hij riep vorig jaar na zijn afgang op de Premier League-avond in Ahoy al dat hij per direct stopte, maar daar kwam hij al snel weer op terug.

Van Barneveld hoopte op een mooi afscheid op het WK. Hij werd daar eind vorig jaar echter al in de eerste ronde roemloos uitgeschakeld. De gestopte darter besloot onlangs een groot deel van zijn gewonnen prijzen te koop aan te bieden.