Saïd R., rechterhand Taghi, opgepakt in Colombia

Saïd R., de man naast Ridouan Taghi, is aangehouden in Medellín, Colombia. Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie op Twitter.

„De identificatie vindt plaats, waarna we naar verwachting kunnen bevestigen dat het om Said R. gaat", luidt het bericht van de politie, die de arrestatie samen met de Amerikaanse opsporingsdiensten FBI en de DEA verrichte. Het is nog niet duidelijk wanneer R. naar Nederland wordt overgebracht. Voor zover bekend heeft hij nog geen advocaat in Nederland.

De politie verwacht vrijdagavond of -nacht meer zekerheid te hebben over de identiteit van Saïd R. Zijn vingerafdrukken zijn afgenomen en dan moet blijken of het inderdaad om de voortvluchtige vermeende topcrimineel gaat. Hoe snel de identificatie gaat, hangt af van de Colombiaanse politie, laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie weten.

Marengo-proces

R. is vermeend rechterhand van Taghi. Hij werd eind vorig jaar opgepakt in Dubai. Beide mannen zijn hoofdverdachten in de zaak Marengo. Het onderzoek naar deze grootschalige liquidatiezaak kwam in 2017 op gang, nadat Nabil B. zich als kroongetuige bij justitie had gemeld. Na een ‘vergismoord’ in januari 2017 in Utrecht, waarvan een goede bekende van hem het slachtoffer werd, liep B. over.

Nieuwe zittingen in het Marengo-proces staan gepland voor eind deze maand en begin maart. Ridouan Taghi zal zich op 6 maart voor het eerst in de rechtbank moeten melden. Zijn advocaat heeft al laten weten dat Taghi, die vastzit in de extra beveiligde gevangenis in Vught, daarbij zal zijn.