Rover: Er moet een einde komen aan de 'overstapboete'

Reis je met meer dan één vervoerder? Dan kost dat je waarschijnlijk extra geld. Reizersvereniging Rover ergert zich groen en geel aan deze ‘tarievenchaos’ in het openbaar vervoer.

Volgens de vereniging moeten reizigers altijd voor de snelste reis kunnen kiezen, zonder extra te betalen als er overgestapt moet worden op een andere vervoerder.

Duurder uit

Een voorbeeld. Wie van Delft naar Den Haag Laan van NOI reist met de trein, betaalt daar 2,80 euro voor. Maar wie halverwege die reis overstapt van de bus op de trein, moet meer dan vier euro aftikken voor dezelfde reis. Dat geldt ook voor abonnementen. Reizigers van Nijmegen Dukenburg naar Arnhem Velperpoort betalen 129,15 euro per maand voor een treinabonnement, terwijl een busabonnement voor hetzelfde ritje 87 euro kost. Als je een deel met de bus en een deel met de trein reist, ben je op dit traject nog duurder uit.

„Het OV-netwerk moet voor de reiziger één samenhangend geheel vormen in structuur, dienstregeling en tarief. Ongeacht welke vervoerder de onderdelen van de reis bepaalt”, zegt Rover. Om de chaos te verminderen zou het minimumtarief van de NS verlaagd moeten worden tot het tarief van de bus en metro. Nu is een treinreis van 2 kilometer bij NS net zo duur als een treinreis van 10 kilometer.

Een abonnement binnen regio

Het U-OV Gemak abonnement in Utrecht, waarbij in de bus, tram, metro en trein gereisd kan worden in de regio, zou volgens Rover als voorbeeld kunnen dienen voor andere regio’s. Daarnaast moet de dalurenkorting ook geldig zijn als er wordt overgestapt op een andere treinvervoerder.

Tot slot wil Rover dat er een einde komt aan de gedwongen routekeuze op het spoor bij een reis met meerdere vervoerders en aan het dubbel rekenen van het basistarief bij een overstap tussen trein en bus, tram of metro.

OV ombudsman Bram Hansma.

‘Totaal niet verleidend’

OV ombudsman Bram Hansma juicht Rover toe. „Het is ontzettend goed dat er aangekaart wordt dat het reizen en de reiziger centraal moet staan, niet het systeem. Als reiziger heb je er weinig mee te maken of je in een rode of blauwe trein zit.” Volgens de ombudsman verleidt het huidige systeem reizigers niet. „Wij krijgen als bemiddelaar regelmatig klachten binnen van reizigers die na een reis onaangenaam verrast zijn door de betaling, omdat deze duurder uit is gevallen. Vaak is dan de boodschap: zo werkt het systeem.”

Ook het in- en uitchecken bij een andere vervoerder gaat vaak mis, bleek al eerder. Dat moet anders, vindt ook Hansma. Maar is het streven van Rover ook haalbaar? „Dat vind ik lastig om in te schatten. Ik hoop dat het gesprek zo op gang gebracht wordt en dat de overheid als opdrachtgever hier de regie in neemt. Het zou zoveel makkelijker moeten kunnen voor reizigers.”