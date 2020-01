'Omchecken' probleem voor veel treinreizigers

Natuurlijk weet je het best: als je overstapt, moet je soms even overstappen en uit- en opnieuw inchecken. Toch vergeet bijna de helft van de treinreizigers dit soms.

Op zich geen drama, maar als je deze fout niet zelf herstelt, kan je een flinke rekening krijgen. Reizigersvereniging Rover enquêteerde het ‘omchecken’ en wil dat er een oplossing komt, zo bleek dinsdag.

Bron van stress

In 2017 werd er in Nederland zo’n 11,7 miljoen keer omgecheckt tussen twee of meer treinvervoerders. De organisatie vroeg 1425 treinreizigers naar hun ervaringen. Velen gaven aan dat het omchecken zorgt voor stress. Er is al genoeg om op te letten tijdens het overstappen (we noemen overijverig ingepakte tassen, de looproute en reisinformatie) en dan moet je ook nog extra in- en uitchecken. Zucht!

Bijna 40 procent gaf aan weleens bij de verkeerde vervoerder te hebben ingestapt en 45 procent gaf aan het omchecken helemaal te zijn vergeten. Hierdoor wordt een boete geriskeerd, ook kan de reis ineens duurder worden omdat het verkeerde bedrag wordt gerekend. Rover-directeur Freek Bos: „Een aantal mensen corrigeert het omchecken zelf al. Vaak onbewust, door bijvoorbeeld in te checken bij NS, over te stappen en weer uit te checken bij NS. Dan betaal je het verkeerde bedrag.” Per jaar worden er 221.000 reizen niet goed afgerond, blijkt uit cijfers van de vervoerders.

In de rij

Bovendien zorgt het ‘overstapmeubel’, waar je opnieuw in- en uitcheckt, voor vertragingen. Ruim 40 procent van de reizigers heeft daardoor weleens een overstap gemist. Bos: „Dat kost je toch tijd, zet daar maar eens een uurloon op. Bovendien kunnen reizigers een boete krijgen als bij de controle blijkt dat er verkeerd is ingecheckt. Vaak gaan conducteurs daar coulant mee om, maar het kan gebeuren dat je 50 euro plus de ritprijs moet betalen.”

Redenen genoeg voor een oplossing, vindt Rover. Maar wat? De huidige ov-chipkaart zal op den duur worden vervangen door een nieuw systeem en OV-bedrijven denken aan een app met GPS-bepaling, die je gegevens deelt met de vervoerder en zo de juiste prijs berekent. Maar daar lever je privacy voor in en dat vindt 56 procent van de ondervraagden geen goed idee. „Voor de andere ruim 40 procent zou dit natuurlijk goed kunnen werken.” Toch vraagt Rover de vervoersbedrijven om naar andere oplossingen te kijken.

Freek Bos: „Bij Arnhem en Doetinchem wordt met drie vervoerders gereisd en daar hoeft niet te worden omgecheckt: het kan dus wel. Wij zeggen dan ook, neem de drempel weg. Dan gaan mensen vaker met de trein en zijn de kosten misschien niet perfect gedeeld, maar levert het vervoerders uiteindelijk meer op.”