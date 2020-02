Proces Weinstein nadert ontknoping

Twaalf juryleden gaan vanaf dinsdag beslissen over het lot van de van verkrachting en seksueel misbruik verdachte hollywoodmagnaat Harvey Weinstein (67).

De afgelopen weken hebben zowel de openbaar aanklager en de verdediging van Weinstein alles op alles gezet om aan de jury te laten zien dat Weinstein schuldig of niet schuldig bevonden moet worden.

In Amerika werkt het rechtssysteem net even anders dan in Nederland. In het geval van Weinstein beoordeelt een twaalfkoppige jury de zaak. De rechter is het best te vergelijken met een scheidsrechter, hij beslist uiteindelijk de straf die Weinstein wellicht krijgt. De jury bestaat uit 'gewone' Amerikanen, zij zijn verplicht om te komen.

Amerika-deskundige Koen Petersen geeft aan dat Amerikanen die hij kent gemengde gevoelens hebben over de juryverplichting. „Aan de ene kant is het je plicht, het gevoel van burgerschap is in Amerika sterk. Maar het kost wel veel tijd, je kunt niet naar je werk en je krijgt een juryvergoeding. Maar dat compenseert je gemiste salaris niet.”

Zaken kunnen soms weken duren. Petersen: „Dan is de vraag: duurt zo’n zaak lang ja of nee. Hoe langer het duurt, hoe langer je er moet zitten. Je moet er iedere dag zijn. Het is heel erg dwingend.”

Hoe zat het ook alweer?

Weinstein wordt verdacht van verkrachting en seksueel misbruik. De #Metoo-beweging vindt zijn oorsprong bij de beschuldigingen aan het adres van Weinstein. De Amerikaan werd door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd. Dit proces in New York gaat over twee van die beschuldigingen. Weinstein staat terecht voor de verkrachting van voormalig actrice Jessica Mann en tv-producer Miriam Haley.

Haley sprak in het proces geëmotioneerd over haar ervaringen met Weinstein in 2006. „Hij duwde mij naar beneden en hield me vast bij mijn armen. Ik zei nee, nee nee. Ik wist niet wat er gebeurde. Dit was ik die verkracht werd.”

De jury

Het selecteren van de juiste juryleden heeft in totaal tien dagen in beslag genomen. Honderden mensen werden opgeroepen voor jurydienst. Zij werden uitgebreid gescreend door zowel de aanklager als de verdediging. De juryleden moeten namelijk onpartijdig zijn. Een van de mensen die werd opgeroepen is het half-Nederlandse supermodel Gigi Hadid. Zij werden uiteindelijk door de verdediging van Weinstein weggestemd omdat zij de filmbaas ooit ontmoet heeft en een van de mogelijke getuigen kende.

In de jury zitten 7 mannen en 5 vrouwen. Zij hebben de afgelopen weken alle getuigenverklaringen moeten aanhoren. Ook de officier van justitie en de advocaat van Weinstein kregen het woord. Petersen: „Zij moeten de jury overtuigen. Daarom worden er vaak emotionele toespraken gehouden. Het sentiment zal ook meespelen. Daarom zal de advocaat van een verdachte altijd twijfel proberen te zaaien.”

De identiteit van de juryleden is niet bekend. „Ik denk dat ze niet vrijgeven wie de jury is, om de jury te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan het geval van een maffiazaak. Als de maffia in de zaal zit, dat komen die wellicht nog even langs om de rekening te verheffen als de uitspraak hun niet bevalt.”

Pitbull

De advocaat van Weinstein is zorgvuldig uitgekozen. De verdachte wordt bijgestaan door Donna Rotunno. Zij is gespecialiseerd in het bijstaan van mannen die verdacht worden van seksueel misbruik. En dat doet ze niet onverdienstelijk. Van de ruim veertig zaken die zij op dit onderwerp gevoerd heeft, verloor ze er maar een.

Rotunno wordt door collega’s ook wel ‘de pitbull’ genoemd. Die bijnaam deed zij ook in de zaak tegen Harvey Weinstein eer aan. Ze viel een van de getuigen hard aan. Zo beet Rotunno de getuige toe dat zij Weinstein manipuleerde om een carrière te krijgen. Ook noemde ze de getuige een leugenaar.

In haar slotpleidooi deed de advocate nog een oproep aan de jury. „De juryleden moeten hun emoties aan de kant schuiven als ze besluiten over de schuld van Weinstein. Jullie zijn de laatste verdedigingslijn in dit land tegen de overijverige media en de overijverige aanklagers.”

De jury moet er samen uitkomen. Petersen: „Weinstein is of unaniem schuldig of niet schuldig. Als de jury niet kan beslissen is het hung jury en dan is de rechtszaak mislukt. Dan kan er weer opnieuw begonnen worden.”

Weinstein kan, als hij wordt veroordeeld, levenslang de gevangenis in moeten.