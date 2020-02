Oudste kleurenbeelden Elfstedentocht ontdekt

Het lijkt er niet op dat we binnenkort een Elfstedentocht kunnen verwachten in Fryslân. Gelukkig kunnen we wel genieten van beelden van de tocht. Het Fries Film Archief heeft de mogelijk oudste kleurenbeelden van de tocht gevonden.

Het gaat om beelden uit 1954. De beelden werden geschoten door Sjoerd Steensma uit Bolsward. Twee jaar later legde hij in 1956 ook de finish in kleur vast, meldt Omrop Fryslân. Zij brengen samen met het archief de beelden naar buiten.

66 jaar later

Een betere datum hadden de organisaties niet kunnen kiezen: vandaag is het precies 66 jaar geleden dat de tocht werd gehouden. De beelden die werden geschoten op een 16mm film, werd bij toeval ontdekt door de dochter van Sjoerd, Klara. Zij bracht de collectie van haar vader naar het Fries Film Archief.

In de film is overigens geen geluid te horen, niet in het origineel althans. Een technicus van de omroep, Martijn Engbrenghof, heeft zijn best gedaan dat wél te regelen. „Met geluid gaat zo'n film leven. Wat ik geprobeerd heb te doen is mensen mee terug in de tijd te nemen", zegt hij tegen zijn omroep.

In 1956 finishten vijf koploper samen / ANP

Gedigitaliseerd

Steensma heeft heel wat schaatsevenementen vastgelegd. Niet alleen Elfstedentochten, maar ook een arrensleewedstrijd en het NK langebaan van 1955 in het oude Thialf zijn door de cameraman vereeuwigd. De belangrijkste films zijn door het Fries Film Archief gedigitaliseerd.