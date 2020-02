Nieuwe vrienden maken blijkt zo lastig nog niet

Het was dinsdag internationale ‘Maak een nieuwe vriend’-dag. Makkelijker gezegd dan gedaan, want waar vind je tegenwoordig als volwassene nou een nieuwe vriend?

Gaf je als student een feestje, dan was het de vraag of iedereen wel in de woonkamer zou passen. Ging je met de vriendengroep naar de kroeg, dan was het pand in één keer vol. Besloot je al je vrienden een kerstkaart te sturen, dan kon je rekenen op een lamme arm. Maar naarmate we ouder worden, houden we steeds minder echte vrienden over. „Een volwassene heeft gemiddeld één of twee echt goede vrienden”, stelt Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Een paar jaar geleden nog legden onderzoekers de resultaten naast elkaar van 277 verschillende studies, waarvoor 177.635 personen werden ondervraagd over vriendschap. Daaruit bleek dat het aantal vrienden inderdaad stijgt tot we de jonge volwassenheid bereiken en daarna flink begint te dalen. „Tijdens je studententijd kom je in een nieuwe omgeving terecht met heel veel mensen die hetzelfde doormaken. Bovendien kom je elkaar overal tegen: op de universiteit, in de kroeg, op een feestje. Dat werkt heel goed als je vrienden wil maken”, legt Volker uit. Zij doet al jaren onderzoek naar vriendschappen en het ontstaan ervan. „Op volwassen leeftijd is het leven geordend en georganiseerd. Je hebt kinderen, een partner, familie, schoonfamilie. Vrienden verdwijnen daardoor inderdaad vanzelf meer op de achtergrond.”

De NMLK-picknick in Utrecht

De deur uit

Maar wie als volwassene nieuwe vrienden wil maken, kan niet meer terugvallen op een vrije omgeving zoals een hogeschool of universiteit waar eensgezinden en leeftijdsgenoten in overvloed te vinden zijn. Feestjes en bezoeken aan de kroeg zijn ook geen wekelijkse bezigheid meer, dus zal een nieuwe vriendschap ergens anders moeten ontstaan. Maar, voor de moed je al in de schoenen zakt, er is volgens Volker goed nieuws: „Het maken van nieuwe vrienden is ook als volwassene heel goed mogelijk.”

Het is volgens Volker vooral belangrijk om de deur uit te gaan als je nieuwe vrienden wil maken. „Je zal op plekken moeten komen waar meer mensen zijn, die ook nieuwe vrienden willen maken. Bovendien blijkt uit onderzoek dat we een voorkeur hebben voor mensen die op ons lijken”, legt ze uit. „Dus houd je van koken? Ga bij een kookgroep. Gek op lezen? Ga bij een boekenclub.”

In een tijd waarin iedereen constant met de smartphone in de hand zit, vrezen veel mensen dat het persoonlijke contact verdwijnt. Maar volgens socialmedia-expert Elja Daae kunnen Twitter, Facebook en Instagram juist een interessante vriendschapsvijver zijn. „Met een open houding de interactie met andere gebruikers aangaan, kan tot heel leuke vriendschappen leiden. Het is geven en nemen, dus alleen op de app aanwezig zijn is niet genoeg”, stelt Daae. Volgens Volker zijn deze apps bovendien handig om bestaande vriendschappen te onderhouden of versterken. „Er is nog geen enkel onderzoek dat aantoont dat social media slecht is voor vriendschappen. Het past juist heel goed in deze tijd.”

Vriendschaps-apps

Er zijn tegenwoordig zelfs apps, die zich specifiek toespitsen op het vinden van vrienden. Datingapp Tinder experimenteerde bijvoorbeeld even met een speciale versie voor het vinden van vriendschappen, maar focuste al snel weer alleen op de romantische verbindingen. Wie zich toch graag een weg richting nieuwe vriendschappen swipet, kan terecht bij apps als Patook (flirten strikt verboden), Hey Vina (enkel voor vriendinnen) en Bumble BFF (voor wie een authentieke vriendschap zoekt).

Hoewel de insteek misschien wat geforceerd is, kan zo’n vriendschaps-app volgens Daae best werken. „Maar net als met romantisch daten, moet je er tijd en energie in steken. Ook moet je rekening houden met het feit dat je misschien toch geen vrienden wordt. Soms blijkt na twee keer koffie drinken dat je helemaal geen match bent. Dat kan en is niet erg”, zegt ze. „Je moet heel veel potentiële vrienden in de trechter gooien om er uiteindelijk een echte vriend aan over te houden.”

Dat is precies waar ook ontmoetingsplatform Nieuwe Mensen Leren Kennen (NMLK) op inhaakt. Wekelijks worden er, vanuit het kantoor in Amsterdam maar ook door leden zelf, zo’n tweehonderd evenementen georganiseerd in heel Nederland. Van etentjes en bioscoopbezoeken tot hele weekenden in vakantieparken en picknicks. Oprichter Carlo Vuur kwam op het idee toen hij in 2004 naar Amsterdam verhuisde en op zoek was naar nieuwe avonturen en connecties. „De behoefte aan zo’n platform bleek groot. Inmiddels zijn we zestien jaar, duizenden nieuwe vriendschappen en honderden NMLK-babies verder. Hoewel we niet inzetten op liefde, gebeurt het natuurlijk wel.”

Maak nieuwe vrienden-picknick van NMLK in Utrecht

Risico's nemen

Dat kan komen doordat de zoektocht naar vriendschap best lijkt op die naar liefde. Ook bij het maken van nieuwe vrienden moet je risico’s nemen, je hart openstellen en kan je soms op een afwijzing stuiten. Maar de kans is volgens Volker, gelukkig, wel kleiner. „Een vriendschap is niet exclusief. Je mag meerdere vrienden tegelijk hebben. Als je dan met iemand niet over kleding kan praten, is dat niet erg. Dat kan je dan met een andere vriend doen”, zegt ze. Een ‘Second-Degree Dinner’ is volgens Volker een bijzonder effectieve manier om nieuwe vrienden te maken. Bij dit diner is het de bedoeling dat je drie vrienden uitnodigt, die zelf ook allemaal weer een vriend meenemen die de rest nog niet kent. „Er is gebleken dat dit heel goed werkt om nieuwe vrienden te maken. En zo niet, dan heb je toch een leuke avond gehad.”

De gouden tip om een vriend te maken? „Heel veel praten. Je moet elkaar leren vertrouwen. Kan deze persoon mij steunen? Of troosten als ik verdriet heb? Dat is belangrijk”, besluit Volker. Verder is het volgens haar niet erg als vriendschappen soms even wat minder sterk zijn. „Dat is heel menselijk en bovendien het mooie aan vriendschappen: je kan ze altijd weer aanhalen.”

Bas van Vuren & Gerry Holland

De taxichauffeur die mij van Schiphol naar Rotterdam reed bleek de zingende taxichauffeur Gerry Holland, een bekende volkszanger, te zijn. We raakten aan de praat over het Songfestival en ik zei 'Joh, jij hoort toch elke dag Holland Douze Points'? We hadden een klik alsof we elkaar al jaren kenden. Eenmaal thuis schreef ik een liedje voor hem en niet veel later was Gerry Holland met het nummer ‘Holland Douze Points’ overal te horen. Ondanks dat ik in Zwitserland woon, zijn we goede vrienden geworden en bellen en appen ons suf. Volgende maand komt hij een half uurtje zingen op mijn bruiloft.

Cornelis Pons & Hugo Maarleveld

Twee jaar geleden was ik op zoek naar één van de jongens waarmee ik in mijn jeugd in een boybandje, The Legs, had gespeeld. Via via kwam ik in contact met een zekere Hugo, die mij wist te vertellen dat de man die ik zocht overleden was. Hugo was goed met hem bevriend geweest. We hebben toen een lang gesprek gehad waaruit bleek dat Hugo en ik op dezelfde middelbare school hadden gezeten. Het is apart, we waren met elkaar verbonden door een overleden vriend zonder dat we het wisten. Inmiddels hebben we een bijzondere vriendschap.

Sigrid Stamkot & Bas Suurland

We waren afgelopen zomer een match op Happn. Allebei liefhebbers van techno spraken we af op Loveland-festival en vanaf het eerste moment wisten we: wij worden vrienden voor het leven. We zien elkaar wekelijks, appen dagelijks en bellen gerust urenlang. We bespreken elkaars nieuwe matches, zijn er voor elkaar in moeilijkere tijden en lopen de nodige party's af. Inmiddels is de vriendengroep uitgebreid met nog meer techno-lovers. Eigenlijk heb ik aan die ene Happn-match een hele nieuwe waardevolle vriendengroep overgehouden, waar ik heel dankbaar voor ben!