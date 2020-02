Man (55) rijdt in op groepje cafébezoekers

Ook als je het niet hebt, doet het coronavirus wat met je, vertelt Peter uit Hongkong vanuit Thailand.

Als hij mensen op straat Mandarijn hoort praten en dus ‘main Chinese’ zijn, dan loopt hij er toch even met een bescheiden boogje omheen, en met hem vele anderen. Ja, dit virus doet wel wat met je, ook als je het niet hebt. Peter woont in Hongkong en zit voor een paar dagen in het Thaise Chiang Mai, normaal gesproken een geliefd vakantieoord voor onder meer vele Wuhan-Chinezen. „Het is nu bijna leeg, maar de paar die er nog zijn, zullen nog wel even blijven. Die gaan nu heus niet terug.” Het is geen leuke tijd, ook niet in Hongkong. „Het gedoe met dat virus beïnvloedt alles. Iedereen blijft het liefst thuis en in het ov is heel rustig.” Hij heeft toevallig nét een mail gestuurd aan het vervoersbedrijf met de vraag of de buschauffeurs niet gewoon overal kunnen stoppen. „De bus stopt nu namelijk bijna nergens meer, omdat mensen niet meer op de knopjes durven te drukken.”

Maskers