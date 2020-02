Leeuwarden vangt tijdelijk honderden asielzoekers op in evenementenhal

Konijn Brownie zat zondagnacht, na een geslaagde ontsnappingspoging uit zijn hok, een paar uur in een politiecel in Zeist. Het konijn is niet het enige dier dat na een avontuur op het bureau belandde.

Opgesloten in een cel met alleen een kartonnen doos en wat water. Het klinkt als het lot van een geduchte crimineel, maar het overkwam konijntje Brownie afgelopen week in de nacht van zondag op maandag. Brownie was ‘s nachts ontsnapt en werd vervolgens op straat in Zeist door agenten gevonden. De volgende ochtend plaatsten ze op Instagram een foto van het knaagdier in de cel.

Hoewel Brownie er wat hulpeloos uit ziet in zijn cel, is er geen reden tot zorgen. Nadat het diertje door de dierenambulance werd opgehaald, werd het de volgende dag al weer herenigd met zijn baasje. „Super blij dat jullie hem hebben gevonden en meegenomen. En te ruiken aan z'n vacht, die lekker naar geurtjes ruikt, is hij genoeg verwend met knuffels”, reageerde de eigenaresse op het bericht van de politie Zeist op Instagram. „Sommige collega’s hadden al last van afscheid nemen toen de toppers van de dierenambulance hem op kwamen halen”, reageerden de agenten vervolgens.