Kankerexpert wil verbod op alle zonnebanken

Even een zonnebankje pakken voor een ‘lekker’ kleurtje? Expert Peter Huijgens vindt dat „een belachelijk idee". Hij pleit voor een verbod op zonnebanken.

Huijgens (71) is emeritus hoogleraar en vertrekt dinsdag als bestuurder van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en werd geïnterviewd door het Algemeen Dagblad. „We moeten af van de opmerking: ‘lekker kleurtje’, als iemand op vakantie is geweest.”

Explosief gestegen

Het aantal Nederlanders met huidkanker is de laatste jaren explosief gestegen. Ruim 22.000 mensen kregen het afgelopen jaar te horen dat ze huidkanker hebben, meldt KWF Kankerbestrijding. Meer dan de helft van de kankerpatiënten heeft deze variant. De belangrijkste oorzaak daarvoor is overmatige blootstelling aan uv-straling, van de zon of zonnebank.

De kankerexpert was dan ook niet te spreken over minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die bij Jinek toegaf om de week een zonnebankje te pakken. „Een bruingebrande minister is een slecht voorbeeld. Dat is de beste reclame om het gebruik van de zonnebank níet naar beneden te krijgen. Je wordt bruin in de zon en daar krijg je kanker van.” Volgens het ministerie is het zonnebanken van de minister een ‘privékwestie’.

Verbieden?

Zo’n zonnebankverbod is lastig op te leggen vanuit de overheid, geeft de expert toe in het NOS Radio 1 Journaal. „Maar we kunnen wel met zijn allen zeggen dat het niet goed is om te doen.” Daar kan nog wel veel tijd over heengaan. „Het heeft tientallen jaren geduurd voordat iedereen begreep dat roken niet meer moet. Dus dit is een campagne waar we wel even de tanden in moeten zetten en even moeten volhouden.”