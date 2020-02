Huiseigenaren hebben in 2020 hogere vaste lasten

Slecht nieuws voor huiseigenaren, die zijn dit jaar wat duurder uit. Gemiddeld zijn de gemeentelijke woonlasten zo'n 5,2 procent hoger dan in 2019.

De stijging ligt fors hoger dan die van vorig jaar (3,4 procent) en is vier keer zo hoog als de verwachte inflatie van 1,3 procent, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH).

Afvalstoffenheffing stijgt hardst

Vooral de afvalstoffenheffing schiet met 9,5 procent fors omhoog, aldus de VEH. Niet eerder stegen de kosten die huiseigenaren en huurders betalen voor het ophalen van huisvuil zo hard, geeft de vereniging aan.

In 157 gemeenten bedraagt de stijging meer dan 10 procent, en zes gemeenten verhogen de heffing met meer dan 50 procent. De gemeente Etten-Leur is koploper. Daar betalen huishoudens 151 euro, een stijging van 64 procent.

Belangrijke oorzaak van de stijging lijkt volgens VEH de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. Met die verhoging wil de rijksoverheid recycling bevorderen, zegt Eigen Huis.

Flink in portemonnee

De lastenverzwaring kan inwoners flink in hun portemonnee raken, constateert de VEH. In Laarbeek is de rekening voor huiseigenaren dit jaar gemiddeld 220 euro hoger dan in 2019. In Etten-Leur, Oldebroek, Waddinxveen en Apeldoorn gaan de gemeentelijke aanslagen met bedragen tussen de 125 en 175 euro omhoog. In negentien gemeenten dalen de woonlasten, veelal met een of enkele euro’s.

Meer geld voor Wmo nodig

De VEH geeft verder aan dat gemeenten steeds meer geld zeggen nodig te hebben voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Gemeenten hebben nauwelijks mogelijkheden om deze kostenstijging op te vangen, behalve met een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb).

De Vereniging Eigen Huis vindt dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen het Rijk en de gemeenten over de bekostiging van deze zorgtaken. „Budgettaire problemen mogen niet via een hogere ozb op huiseigenaren worden afgewenteld om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen."

Huizenprijzen stijgen minder

Er is wel goed nieuws voor wie een nieuw huis wil kopen. De huizenprijzen in Nederland stijgen begin dit jaar wat minder hard dan eind vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster werden bestaande koopwoningen in januari gemiddeld 6,3 procent duurder dan een jaar eerder. In december was de gemiddelde prijsstijging nog 6,5 procent.

Meer huiseigenaren waren afgelopen maand succesvol in de verkoop van hun woning dan een jaar eerder. Het aantal verkochte woningen steeg tot 17.525, laten de cijfers van het Kadaster zien. Dat is bijna 16 procent meer dan in januari van 2019.

Historisch hoogtepunt

De huizenprijzen staan momenteel op een historisch hoogtepunt, na jaren van flinke stijgingen. In 2019 liepen de woningprijzen op jaarbasis op met 6,9 procent. Dat was wel wat gematigder dan in 2018, toen een gemiddelde woning 9 procent duurder werd. Het alsmaar hogere prijskaartje dat aan een gemiddelde woning hangt, maakt veel huizen onbetaalbaar voor mensen met een modaal inkomen. Veel makelaars en kenners spreken inmiddels van een wooncrisis.