Gratis wijn en wifi: passagiers Westerdam hadden het 'heerlijk'

De periode van twee weken die de passagiers hebben vastgezeten op het cruiseschip Westerdam was niet voor iedereen een nachtmerrie. De Britse Zahra Jennings heeft zich in ieder geval prima vermaakt.

„Iedereen zegt: arme jij. Maar er was geen arme ik. We hadden gratis internet en gratis wijn. We hadden driegangendiners. Er was zoveel keus", zegt de gepensioneerde verpleegster. Als ze in een woord moest omschrijven hoe het was: „heerlijk."

Tomatensaus was op

Ook Robert Sayers had niet veel te klagen, behalve dan dat sinds een paar dagen de hash browns (aardappelgerecht) en tomatensaus op waren. „Maar dat was het. Het was prima, echt", zegt de 60-jarige Nieuw-Zeelander.

Het schip, met aan boord rond de negentig Nederlanders, kwam donderdag aan in Sihanoukville in Cambodja, nadat de Westerdam door vijf andere landen was weggestuurd vanwege angst voor het nieuwe coronavirus. Daar mochten ze voor het eerst weer van boord.

„Dit was mijn beste cruise ooit", zegt de gepensioneerde ruimtevaartingenieur Pierre Ashby uit Canada. „Meestal koop je een cruise en weet je precies waar je aan toe bent. Dit was een avontuur", zegt hij vanaf het strand van Sihanoukville waar het 27 graden is en de zon schijnt.