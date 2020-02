Eindelijk goed nieuws in Loppersum, 1 inbraak in 2019

Loppersum in Groningen is de veiligste woonplaats van ons land. De aardbevingsellende in het dorp en regio vergeten we daarbij even, maar feit is dat er vorig jaar bij de 1070 huishoudens 1 inbraak te noteren viel.

Tot die conclusie kwam verzekeringsvergelijker Independer dinsdag op basis van politiecijfers. Volgens de jaarlijkse Woninginbraakmonitor is Rozendaal met 1 inbraak op iedere 85 huishoudens het minst fortuinlijk geweest als het om acties van het dievengilde in 2019 gaat.

Afname

In heel Nederland is het aantal woninginbraken ten opzichte van een jaar eerder gedaald. Er werden 34.452 inbraken geregistreerd. Dat waren er 3.432 minder dan een jaar eerder en betekent 1 woninginbraak op iedere 254 huishoudens. In de provincie Flevoland daalde het aantal bezoeken van ongenode gasten met ruim 20 procent het hardst. Gelderland is de enige provincie met een stijging (4,5 procent).

Kapper Martin

Martin Jurna woont sinds 1986 in het nu zo veilige Loppersum. Hij sprak de gemeenteraad maandagavond als plaatselijke ondernemer toe. Jurna is eigenaar van de plaatselijke kapsalon ’de Smidse’ en maakt zich zorgen om de krimp van zijn dorp, het dalende inwoneraantal (nu nog 2400) en dus zijn mogelijke klandizie. De kapper is wel blij met het nieuws rond die ene inbraak. Met gevoel voor humor: „Maar er valt hier ook niet zo veel in te breken hè?” De inbraak was niet in zijn kapsalon: „Als er al eens wordt ingebroken, dan is dat groot nieuws. Ik maak me zorgen om Loppersum, maar dit is leuk. Het dorp is geweldig.”