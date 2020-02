Eerste besmetting coronavirus in Tilburg

Er is in Nederland één persoon positief getest op het coronavirus. Dat zegt minister Bruno Bruin van Medische Zorg.

Het gaat om een persoon van tegen de 50 in Tilburg. De patiënt is kort geleden in de regio Lombardije geweest, zegt het RIVM. Met labonderzoek is de diagnose COVID-19 vastgesteld. De man is twee keer positief getest op het virus, zegt Bruins. Dat is protocol, om fouten te voorkomen.

In isolatie

De besmette persoon ligt in isolatie in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en wordt behandeld. Vanwege de besmetting wordt in kaart gebracht met wie de persoon onlangs contact heeft gehad. Of hij carnaval heeft gevierd wordt ook onderzocht. Vervolgens zal de GGD alle contacten monitoren om te voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid.

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings heeft er alle vertrouwen in dat de patiënt bij wie het coronavirus is vastgesteld goed wordt verzorgd door het ziekenhuispersoneel en de GGD. „Eerst en vooral gaan onze zorg en aandacht uit naar de patiënt en zijn familie", zegt Weterings. „We houden een vinger aan de pols en wegen van moment tot moment wat te doen."

Minister-president Mark Rutte heeft inmiddels gereageerd: