'Boze mensen bij pedoactivist na tv-uitzending'

De politie heeft donderdagavond ingegrepen in Lelystad, waar enkele mensen boos verhaal kwamen halen bij een bewoner. Dat meldt een politiewoordvoerder na berichtgeving door het AD.

Volgens de krant demonstreerde een groepje mensen bij de woning naar aanleiding van een aflevering van het televisieprogramma Danny op straat, waarin pedoactivist Nelson aan het woord kwam, maar de politiewoordvoerder kon daar niet op ingaan.

Boos op bewoner

Volgens de politiewoordvoerder waren enkele mensen boos op een bewoner van een woning aan de Meentweg, maar hebben agenten het in de kiem kunnen smoren. „Daarna was het weer rustig." De politie houdt de woning de komende tijd extra in de gaten. De politie adviseert mensen die boos zijn, toch kalm te blijven. „Geweld is nooit een optie", aldus de zegsvrouw.

Seks met minderjarigen legaal

Nelson wil volgens het tv-programma een politieke partij oprichten om onder meer de leeftijd waarop een minderjarige vrijwillig seks mag hebben te verlagen. Bij hem werd onlangs een inval gedaan, als onderdeel van een onderzoek naar de mogelijke voortzetting van de verboden pedofielenvereniging Martijn.

In de uitzending zei hij onder andere: „Een kind van 2 of 3 jaar is toch ook ontwikkeld genoeg om te beslissen of hij een ijsje wil of naar de speeltuin wil gaan. Ik denk dat die dingen heel goed te vergelijken zijn." Ook zegt hij zich vooral zorgen te maken om ouders „die alleen maar kunnen reageren met agressie." De uitzending zorgde voor veel woede op sociale media.