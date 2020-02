Autoverzekering vergelijken, vijf handige tips

Een eigen auto geeft veel vrijheid. Je start je wagen en weg ben je, de horizon tegemoet. Tegelijk met de aanschaf van een auto moet je ook een autoverzekering regelen. Wat is verstandig?

Welke autoverzekering is het beste? In dit artikel vind je vijf handige tips voor het vergelijken van je autoverzekering.

Waarom een autoverzekering?

In Nederland is iedere autobezitter verplicht een verzekering af te sluiten. De autoverzekering heet officieel de WA autoverzekering, waarbij WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de kosten van schade die jij als automobilist veroorzaakt hebt en waar jij verantwoordelijk voor bent. Het gaat om schade aan personen en aan materiële zaken. Naast de verplichte verzekering kan je ook kiezen voor een autoverzekering met een ruimere dekking, zodat ook schade aan je eigen auto vergoed wordt.

Soorten autoverzekeringen

Er zijn 3 soorten autoverzekeringen.

WA autoverzekering Beperkt casco autoverzekering All risk autoverzekering

De WA autoverzekering dekt de schade aan je eigen auto niet. Als je als aanvulling kiest voor beperkt caso dekking wordt in een aantal gevallen de schade aan je eigen auto ook vergoed. Denk hierbij aan schade door brand, hagel en diefstal, maar ook schade aan je ruiten. Met een all risk autoverzekering zijn er nog meer situaties waarin de schade aan je eigen auto gedekt wordt. Welke soort verzekering je kiest, hangt af van de leeftijd en de waarde van je auto. Is je auto al ouder, dan zal je eerder kiezen voor een beperktere verzekering, dan bij een nieuwe en dure auto. Een all risk verzekering wordt aangeraden bij auto’s die jonger zijn dan vijf jaar. Je betaalt meer premie voor een all risk verzekering dan voor een WA verzekering. De keus wordt dus medebepaald door je financiële situatie.

Tips bij het vergelijken van je autoverzekering

Naast keus in de soort verzekering, vergelijk je autoverzekeringen bij verschillende verzekeraars. De dekking en de prijs verschillen per verzekeraar. De premie is gebaseerd op je woonplaats je leeftijd en het merk van je auto. Je autoverzekering vergelijken is dus aan te raden. De tips:

1. Kijk verder dan de dagwaarde van je auto

De dagwaarde van je auto is bepalend voor de soort verzekering die je kiest. De dagwaarde is de waarde van je auto op dat moment. De verzekeraar maakt bij schade gebruik van de dagwaarde om te bepalen welk schadebedrag zij vergoedt. Het is niet altijd verstandig om voor een auto met een lage dagwaarde alleen een WA verzekering af te sluiten. Als de premie niet te hoog is, kan je soms beter kiezen voor WA en beperkte casco. Zeker als je geen geld hebt om een vervangende auto aan te schaffen in geval van grote schade.

Foto: Colourbox

2. Leeftijd is bij sommige verzekeraars meer dan een cijfer

Veel verzekeraars doen aan leeftijdsdiscriminatie. Ouderen en jongeren betalen vaak meer voor hun autoverzekering. Kijk dus bij het vergelijken goed naar de premie die jou naar aanleiding van jouw leeftijd in rekening wordt gebracht.

3. Soort auto meenemen bij vergelijking

Elektrische auto’s zijn steeds meer in opkomst. Heb je een elektrische auto, dan is een gewone autoverzekering niet altijd de beste keuze. Een all risk verzekering is bij een elektrische auto vaak beter, omdat een elektrische auto relatief duur is. Nadat je in een leaseauto hebt gereden kan je je schadevrije jaren wel meenemen als je een leaseverklaring opvraagt bij de leasemaatschappij.

4. Houd rekening met de regelmatige bestuurder

Ben je niet de enige bestuurder van je auto, maar leen je je auto regelmatig uit en rijdt je partner vaker in je auto dan jij? Bij het bepalen van de premie moet je rekening houden met de gegevens van de regelmatige bestuurder. De verzekeraar kijkt voor de berekening van de premie naar de situatie van de regelmatige bestuurder. In de meeste gevallen mogen nog steeds verschillende mensen in jouw auto rijden, maar de verzekeraar wil weten wie de regelmatige bestuurder is.

5. Leer van ervaringen van anderen

Bij het vergelijken lees je autoverzekering reviews van anderen en vraag je rond in je omgeving. Hoe tevreden zijn anderen bij de afhandeling van schade? Je hoopt dat het niet nodig is, maar als je je verzekering dan toch nodig hebt vanwege schade, wil je ook dat de afhandeling naar wens is. Rij voorzichtig.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)