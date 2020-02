240 vluchten geannuleerd op Schiphol door storm Ciara

Storm Ciara raast met windstoten boven de honderd kilometer per uur door ons land en brengt aardig wat vernieling met zich mee. Onder andere het treinverkeer en autoverkeer zijn hier de dupe van.

Voor het tweede deel van zondagmiddag geldt code oranje, zo had het KNMI zaterdag al afgekondigd. Storm Ciara is duidelijk aanwezig en brengt aardig wat vernieling met zich mee. De telefoons bij de landelijke meldkamer staan dan ook roodgloeiend. Bellen er normaal gesproken op een zondag zo'n honderd mensen per kwartier naar 112, waren dat er tijdens de storm rond de driehonderd, meldde een woordvoerder van de politie.

De zuidwesterstorm is dan ook zwaarder dan verwacht. Op de Noordzee werd volgens Weeronline op verschillende plaatsen windkracht 11 gemeten. Eerder werd er uitgegaan van een storm met ruim windkracht 10. Op Vlieland was tussen 12.00 en 13.00 de windkracht gemiddeld 10. De zwaarste windstoot op het eiland had een snelheid van 129 kilometer per uur. Dat is de zwaarste windstoot die tot nu toe tijdens deze storm in Nederland op het land is gemeten.