Zo trotseer je het beste de kou tijdens de nieuwjaarsduik

Voor de poorten van een Haagse brandweerkazerne zijn kraaienpoten neergelegd. Als een wegrijdende brandweerwagen daar overheen rijdt, bestaat het risico dat de banden lek raken.

„Of je nou bij de ambulance, brandweer, politie of de eerste hulp werkt, iedereen geeft zijn vrije tijd op, niemand daar zit vanavond thuis met vrienden en familie oliebollen te eten, ze zijn allemaal aan het helpen. Als je dat gaat dwarsbomen, is dat volstrekt verwerpelijk", laat de gemeente weten na een bericht in De Telegraaf.

Om welke kazerne het gaat, is niet bekend. De brandweer wil nog niet op het incident ingaan. Het is niet bekend of er mensen zijn opgepakt.