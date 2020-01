Zelfportret van Van Gogh is toch echt

Er bestond nog twijfel over, of het wereldberoemde zelportret van Vincent van Gogh wel écht een zelfportret was. Na onderzoek blijkt het inderdaad om een authentiek werk van de Nederlandse schilder te gaan.

Onderzoek heeft de twijfel over de echtheid van een zelfportret van Vincent van Gogh weggenomen. Volgens het Van Gogh Museum in Amsterdam is het schilderij met daarop de beroemde kunstschilder uit het Nasjonalmuseet in het Noorse Oslo "onmiskenbaar" van de hand van Van Gogh. Het is een bijzonder werk, want hij maakte dit toen hij een zware psychose had.

Herkomst en datum onduidelijk

De onderzoekers constateren dat het wel degelijk een echte Van Gogh is, die hij eind augustus 1889 heeft gemaakt. „De wat ongewone doeksoort, de pigmenten, het sombere kleurgebruik en de penseelstreek zijn allemaal overeenkomstig met zijn oeuvre uit de late zomer en herfst van dat jaar", aldus het museum.

Van Gogh maakte het zelfportret tijdens een zware psychose, toen hij in een inrichting zat in het Zuid-Franse Saint-Rémy. Voor zover bekend is dit het enige werk dat hij tijdens een psychose schilderde. Hij schreef er vermoedelijk over in een brief aan zijn broer Theo op 20 september 1889, blijkt nu. Na dit werk maakte hij zijn twee beroemde zelfportretten uit dat jaar die nu in bezit zijn van de National Gallery of Art in Washington en het Musée d’Orsay in Parijs.

Schuwe blik

Volgens de onderzoekers is op het schilderij goed te zien dat Van Gogh mentaal ziek was, onder meer door zijn licht gebogen hoofd, het iets weggedraaide lichaam en een zijdelingse, schuwe blik. „We zien een angstige patiënt", zegt onderzoeker Louis van Tilborgh. Het zelfportret is de komende tijd te zien in het Amsterdamse museum.

Het Nasjonaalmuseet is blij dat er een einde is gekomen aan de onzekerheid over het portret, dat eerder voorzien was van een bordje „toegeschreven aan Van Gogh". Die vermelding kan nu voorgoed weg, zei conservator Mai Britt Duleng.