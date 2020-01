Op 5 procent na, vindt eigenlijk iedereen dat het er gewoon bij hoort. Maar in de uitvoering gaat het nogal eens mis. Daarom is er nu door Milieu Centraal een handige tool ontwikkeld waarmee je heel simpel afval kunt scheiden.

De afvalscheidingswijzer is online en als app te vinden. Je vult in wat je weg wil gooien en krijgt direct antwoord in welke bak dat dient te gebeuren.

Afval scheiden is gewoon heel hard nodig. Daar zijn veruit de meeste mensen het inmiddels wel over eens, ondanks dat er nog altijd indianenverhalen worden verspreid dat het niet zou werken.

De waarheid is: afval is kostbaar en door het goed te scheiden, kunnen er mooie dingen van worden gemaakt.

Blikjes worden bijvoorbeeld gebruikt om nieuwe fietsen te maken, plastic voor broodtrommeltjes, een drinkpak wordt een pen of wc-papier. Een appelschil wordt compost en zelfs kapotte kleding krijgt een nieuwe bestemming. Onder meer als vulling voor autostoelen of knuffels. Of er wordt een nieuwe broek van gemaakt. Horloges, kinderwagens, speeltoestellen, fietsen en skateboarden; er is allemaal gerecycled afval voor nodig!

We willen het wel doen, maar we doen het vaak verkeerd.

Het nut van afval scheiden heeft zich inmiddels dus allang bewezen, nu het gemak ervan nog. De afvalscheidingswijzer is daarvoor een ideaal hulpmiddel.

Ok, ook hiermee moet je alsnog heel even wat moeite doen voor je je afval kwijt bent. Maar dat is inmiddels ook echt nog de enige overgebleven smoes om je afval niet te scheiden.

Wie meer wil weten over afvalscheiding of de handige wijzer, kan hier terecht.