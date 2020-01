De uitvaartverzekering zou in de toekomst verplicht kunnen worden. Wat houdt dat in?

In ons land zijn er twee verplichte verzekeringen. Ten eerste moet iedereen een basiszorgverzekering hebben. Ten tweede is het voor eigenaren van voertuigen verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Daarnaast zijn er nog tal van andere verzekeringen die op vrijwillige basis afgesloten kunnen worden. Een daarvan zou in de toekomst ook wel eens verplicht kunnen worden gesteld, de uitvaartverzekering. De invoering hiervan zou grote impact hebben, omdat deze voor alle (volwassen) inwoners in ons land zou gelden. Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van een verplichte uitvaartverzekering?

Uitvaartverzekeringen, nu en in de toekomst

Een uitvaartverzekering biedt nabestaanden hulp bij het regelen van de uitvaart. Daarnaast dekt het (gedeeltelijk) de kosten ervan. Momenteel is het wel of niet afsluiten van deze verzekering een persoonlijke keuze. De uitvaartverzekering is wel erg populair. Ruim 70 procent van de mensen in Nederland heeft er een afgesloten (lees hier meer over op Uitvaartverzekering.nl). Een aantal andere Europese landen heeft gekozen voor een verplichte uitvaartverzekering. In Zweden bijvoorbeeld betalen inwoners hiervoor een speciale belasting. Deze vergoedt voor een groot gedeelte de kosten voor een crematie of begrafenis. Als ook in Nederland een uitvaartverzekering verplicht zou worden, zijn er twee opties voor de uitvoering. Of via belasting zoals in Zweden, of door middel van een premie. Dit laatste is te vergelijken met het afsluiten van een zorgverzekering momenteel.

De voordelen van een verplichte uitvaartverzekering

Een verplichte uitvaartverzekering heeft als grote voordeel dat het financiële zekerheid geeft. Na het overlijden biedt het een basisdekking voor de kosten van een nette crematie of begrafenis. Zo kan er op een waardige manier afscheid genomen worden. Zonder dat een partner of kinderen te maken krijgen met onvoorziene kosten. Uit onderzoek van Uitvaartverzekering.nl is gebleken dat veel mensen de kosten voor een uitvaart onderschatten.

Een gedeelte van de mensen dat momenteel geen uitvaartverzekering heeft afgesloten, spaart hier zelf voor. Hoewel dit een alternatief is, heeft een verplichte verzekering meerdere voordelen. Als men zelf spaart gedurende zijn of haar leven, kan het voorkomen dat er bij vroegtijdig overlijden nog niet voldoende geld is voor een mooi afscheid. Een verplichte verzekering dekt dit risico. Daarnaast vraagt zelf sparen veel verantwoordelijkheid. Mensen moeten ook in financieel moeilijke tijden geld opzijzetten en niet in de verleiding komen het gespaarde geld al uit te geven tijdens hun leven.

Zekerheid van een goed geregelde uitvaart, veel papierwerk voor de overheid. / Colourbox

Het komt nu nog wel eens voor dat de gemeente de kosten voor een uitvaart betaalt. Dit is het geval als de overledene geen uitvaartverzekering had en niemand van de nabestaanden de uitvaart wil regelen. Het klinkt misschien interessant de gemeente op te laten draaien voor een uitvaart als er geen geld is. Er gelden echter wel bepaalde voorwaarden. Zo wordt de overledene begraven in een algemeen graf. Daarnaast hoeft er niet gerekend te worden op een afscheidsplechtigheid of condoleance-receptie, bloemen en een mooie kist. Ook mogen nabestaanden vaak bij een gemeentelijke uitvaart niet eens aanwezig zijn, of alleen de directe familieleden. Als er nabestaanden te traceren zijn, zal de gemeente alsnog proberen de kosten op hen te verhalen. Dit alles geeft niet echt de mogelijkheid tot een waardig afscheid. Iets wat te voorkomen is door het verplicht stellen van een verzekering voor de kosten van een uitvaart.

Nadelen van het verplichten van een uitvaartverzekering

Aan alles wat voordelen biedt, kleven meestal ook nadelen. Dit geldt ook voor een verplichte uitvaartverzekering. Het meest belangrijk is dat mensen met nog hogere verplichte (maandelijkse) kosten te maken krijgen. Hoewel het bij een uitvaartverzekering niet om grote bedragen gaat, kunnen veel mensen met een laag inkomen niet nog een lastenverzwaring erbij hebben. Dit kan opgelost worden door het creëren van een sociaal vangnet. Hogere inkomens zouden hierbij meer bijdragen dan lage inkomens. De hogere belasting zou wel weer een negatief effect op de koopkracht hebben.

De invoering van een verplichte uitvaartverzekering zou ook de overheid (en daarmee de belastingbetaler) een hoop geld kosten. De overheid moet immers controleren of iedereen verzekerd is en premie betaalt. Ook moet eventueel nog het belastingstelsel aangepast worden om de kosten evenredig te verdelen over de diverse inkomensgroepen in ons land.

Een uitvaartverzekering is niet verplicht, maar wel verstandig

Hoewel er momenteel nog geen verplichting is je te verzekeren voor de kosten van een uitvaart, is het wel verstandig dit te doen. Je hebt zelf de regie over je uitvaart, nabestaanden krijgen hulp bij het regelen ervan en je voorkomt dat zij worden opgezadeld met hoge kosten.

(Tekst: in samenwerking met Uitvaartverzekering.nl)