Vermoedelijke uitbraakpoging gevangenis Zutphen

Vier mannen zijn aangehouden vanwege een vermoedelijke uitbraakpoging uit de gevangenis in Zutphen. Ze werden aangehouden tijdens en na een achtervolging, waarbij ook een waarschuwingsschot is gelost, meldt de politie. Uit de gevangenis is niemand ontsnapt.

Op het terrein van de gevangenis stond zondag rond 10.50 uur een busje in brand. „Het lijkt erop dat er een georganiseerde uitbraakpoging is gedaan", aldus de politie. Meerdere personen probeerden de gevangenis in te komen, vermoedelijk om iemand te bevrijden, maar dat is volgens de politie verijdeld.

Zoektocht

In de zoektocht naar de daders kreeg de politie een verdacht voertuig op het oog en werd de achtervolging ingezet. Het voertuig stopte volgens een politiewoordvoerder een paar keer, waaronder in Zevenaar, waar een man uitstapte. Die werd aangehouden. De achtervolging eindigde op de N813 bij Wehl, waar de andere drie mannen zijn opgepakt.

Bij de staandehouding werd een waarschuwingsschot gelost, aldus de politie. De betrokkenheid van het viertal bij de vermoedelijke uitbraakpoging wordt nog onderzocht.

Het gebied bij de gevangenis werd ruim afgezet door bewapende agenten. „Dit voor de veiligheid en het onderzoek dat gaande was", meldt de politie. Ook is een politiehelikopter ingezet.

Omar L.

Volgens De Telegraaf ging het om een uitbraakpoging van een kopstuk van de Mocro-maffia, Omar L. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid kon hier echter niets over zeggen.

Omar L. werd eind juni vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. L. wordt gezien als het brein achter de liquidaties. De dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012, zou de katalysator voor het geweld van L. en de zijnen zijn geweest. De broer van L. was toen een van de doden