Treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag hervat

Zeker nu het Eurovisie Songfestival in ons eigen land is, is het extra spannend. Wie gaat Nederland vertegenwoordigen in Rotterdam? Volgens NPO Radio 2-dj Timur Perlin begint zijn of haar naam met een J.

Dat beweert hij zondag in zijn ochtendshow. Naar eigen zeggen heeft hij de informatie uit een zeer betrouwbare bron, maar wil alleen niet prijsgeven welke dat is. „Dat is via-via-via", zegt hij. Ook wil hij in eerste instantie ook niet vertellen met welke letter de voornaam van de Nederlandse inzending begint, maar na aandringen van zijn sidekick verklapt hij het toch: de 'J' dus.

Geen Jan Smit