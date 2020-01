Tom 'Draco' Felton wil nieuwe Bond worden

Acteur Tom Felton (32), ook wel bekend als Draco Malfidus van Harry Potter, ziet de rol van James Bond wel zitten.

Als Daniel Craig (51) na No Time To Die afzwaait als 007, zou hij diens plek graag innemen. Dat verklapt de acteur, die na Harry Potter ook rollen had in Rise of the Planet of the Apes en The Flash, aan het Britse magazine Closer.

‘De ultieme droom’

„De eerste film die ik kreeg als zevenjarige was James Bond. Dat was het enige waar ik over nadacht als kind”, aldus Felton. „Het zou de ultieme droom zijn.” Dat Felton in Harry Potter de slechterik speelde, hoeft volgens de acteur geen probleem te zijn. „Ik speel ook graag de good guy, maar ik denk er niet teveel over na. Ik vind het leuk om rollen te spelen waar ik totaal niet op lijk - hoe verschillender, hoe leuker ik het vind om te spelen.”

Felton is niet de enige acteur die zijn oog heeft laten vallen op de rol van Bond. Ook Bodyguard-acteur Richard Madden en James Norton (Happy Valley) zouden interesse hebben. Wie het uiteindelijk gaat worden? Daar wil producer Barbra Broccoli nog niet over nadenken. „Ik heb geaccepteerd dat Daniel (Craig, red.) wil stoppen, maar ik ben nog in ontkenning. Het is te traumatisch.”