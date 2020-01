‘Schaamte na online seksueel misbruik groot probleem’

Naar aanleiding van het seksueel grensoverschrijdende gedrag van YouTuber Kaj van der Ree, zendt NPO 3FM vrijdagavond een thema-uitzending uit over het onderwerp, waarin luisteraars kunnen meepraten.

Vorige week kwam aan het licht dat Van der Ree enkele jaren geleden naaktfoto’s zou hebben uitgewisseld met minderjarige meisjes van dertien tot vijftien jaar. De populaire YouTuber was destijds zelf 23. Hij stond als programmamaker onder contract bij BNNVARA, waar hij het tv-programma Proefkonijnen maakte en op 3FM was hij elke vrijdagavond te horen met Skaj Is The Limit.

De omroep maakte donderdag bekend een punt te zetten achter de samenwerking met Van der Ree en 3FM zendt vrijdagavond een special uit over seksueel misbruik op internet in zijn voormalige tijdslot. „Tijdens de uitzending willen we een open gesprek voeren met deskundigen en luisteraars”, aldus de zender. De presentatie is in handen van Eva Koreman. „Iedereen die vragen heeft of ervaringen wil delen over online seksualiteit, is welkom bij 3FM.”

Seksuologe Simone Belt is gespecialiseerd in online kindermisbruik. Ze runt tevens de website Helpwanted.nl, waar jongeren terecht kunnen voor advies over misbruik. Zij noemt het gedrag waaraan Van der Ree zich schijnbaar schuldig gemaakt heeft een ‘maatschappelijk probleem’ en is blij dat de NPO op deze manier met het onderwerp omgaat. „Het is heel fijn dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze het belangrijk vinden om hierover in gesprek gaan.” Volgens haar kunnen de gevolgen van dit soort grensoverschrijdende gedrag heel groot zijn voor slachtoffers. „Vaak wordt gedacht dat online seksueel misbruik niet zo erg is, maar wij weten dat het net zo erg kan zijn als fysiek seksueel misbruik.”

Schaamte

Belt raadt het slachtoffers aan om er sowieso met iemand over te praten, hulp te zoeken en aangifte te doen bij de politie. „En verbreek onmiddellijk het contact met de dader”, vult ze aan. „Er zijn veel mensen die te maken krijgen met online seksueel misbruik; het kan iedereen overkomen. Wat wij zien, is dat veel mensen zich schamen, denken dat ze zelf iets fout hebben gedaan of denken dat ze de enigen zijn. We hopen dat die schaamte met deze special weggenomen kan worden en dat we erna makkelijker over kunnen praten.”

Tieners zijn extra kwetsbaar voor online misbruik. „Aandacht krijgen van een bekend persoon overkomt je niet zomaar, dus het is logisch dat tieners daar gevoelig voor zijn”, stelt Belt. „Je denkt: ‘Ik ben interessant.’ Juist die leeftijdsgroep is daar gevoelig voor en gaat makkelijk over tot dingen die ze niet willen, omdat ze het moeilijk vinden om nee te zeggen.” Bekendheid, leeftijdsverschil en macht spelen vaak mee in dergelijke situaties. „De verantwoordelijkheid ligt bij degene die de machtspositie heeft om niet misbruik te maken van de situatie, want diegene zou beter moeten weten.”

Naaktfoto’s

Ze benadrukt dat er niks verkeerd is aan sexting, zolang je maar op je hoede bent. „Er is in principe niks mis met het uitwisselen van naaktfoto’s. Er wordt vaak huiverig over gedaan, maar het is tegenwoordig een onderdeel van de seksuele ontwikkeling. Wees echter voorzichtig, want er zitten risico’s aan: een foto kan uitlekken of mensen kunnen je afpersen. Wees bewust van die risico’s en zorg dat je degene met wie je chat, kunt vertrouwen en maak afspraken wat er gebeurt met een foto, bijvoorbeeld dat jullie ‘m allebei weer verwijderen.”

De special wordt vrijdagavond tussen 22.00 en 0.00 uur uitgezonden op NPO 3FM.